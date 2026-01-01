Он также рассказал, что на текущий момент в портфеле "Автодора" находится порядка 20 инвестиционных проектов, включая пять крупных федеральных инвестиционных соглашений, пишет ТАСС. До конца 2026 года компания приступит к ряду крупных масштабных проектов, в число которых входят обход Петербурга и дорога от Джубги до Геленджика, добавил Коваль.

Какие крупные проекты входят в ближайшие планы "Автодора"

В утвержденной правительством программе компании на 2026–2030 годы выделяется несколько крупных объектов, включая упомянутые Ковалем:

Новая кольцевая скоростная дорога вокруг Петербурга, КАД-2. В программе заложено строительство 85 км. Расчетная стоимость работ составляет около 178,6 млрд руб. На 2026 год предусмотрена предпроектная и подготовительная работа, основные строительные расходы запланированы на 2027–2029 годы.

Реконструкция дороги Джубга – Геленджик. Это примерно 60 км трассы М-4 "Дон" на черноморском побережье. Двухполосную дорогу расширят до четырех полос на протяжении 24 км, еще 33,9 км составят новые обходы населенных пунктов. Проект разделен на шесть этапов. В ноябре 2026 года положительные заключения Главгосэкспертизы получили первые три этапа.

Южный обход Тюмени. Новая окружная дорога, которая должна вывести транзитный транспорт за пределы города. Входит в программу развития трассы М-12 "Восток". Проект предусматривает строительство в составе комплекса дорожных мероприятий протяженностью 55,1 км. Срок завершения программы – 2030 год.

Северный обход Владимира. Новая дорога, которая должна вывести транзитный поток в обход Владимира и стать частью развития скоростного коридора М-12. В программе "Автодора" предусмотрено проектирование. Решение о начале строительно-монтажных работ и источниках финансирования будет принято после подготовки проектной документации.

Транспортная развязка в Подмосковье, которая должна соединить скоростную трассу М-12 "Восток" с Московским малым кольцом и М-7 "Волга". Проект упоминался Игорем Ковалем среди объектов, которые предполагается реализовывать с привлечением регионального софинансирования.

Протяженность скоростных дорог в России

По оценке Минтранса, протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года составила около 9 тыс. км. Эту цифру 30 марта 2026 года называл министр транспорта Андрей Никитин.

К крупнейшим скоростным магистралям, находящимся в управлении "Автодора", относятся: