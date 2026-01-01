Автор "Калигулы", итальянский режиссер Тинто Брасс умер на 94-м году жизни

По данным агентства ANSA, родные Брасса планируют провести похороны в узком семейном кругу.

Биография Тинто Брасса

Джованни (настоящее имя режиссера) Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. Детство он провел в Венеции, куда переехала семья вскоре после рождения мальчика. Его дед, известный художник и сценограф Италико Брасс, дал внуку прозвище Тинторетто, которое тот позже взял себе в качестве псевдонима, сократив до Тинто.

После окончания юридического факультета Падуанского университета в 1957 году он переехал в Париж, где работал архивариусом во Французской синематеке – крупнейшем в мире архиве фильмов и любых документов, связанных с кинематографом. Вернувшись в Италию, Брасс начал свою карьеру в кино в качестве помощника режиссера, он работал с Альберто Кавальканти, Йорисом Ивенсом, Роберто Росселлини.

Как режиссер полнометражного кино Тинто Брасс дебютировал в 1963 году с фильмом "На вершине мира" (Chi lavora è perduto, другое название в русском переводе "Кто работает, тот потерян"), действие которого происходит в Венеции. В ранний период своего творчества он снимал авангардное кино в разных жанрах – от вестерна до романтической драмы.

Впоследствии Брасс стал известен в первую очередь как режиссер-провокатор, снимавший эротическое кино. Среди его наиболее известных картин – "Салон Китти" (Salon Kitty, 1976), "Калигула" (Caligula / Caligolaб 1979), "Ключ" (The Key / La Chiave, 1983), "Миранда" (Miranda, 1985), "Все леди делают это" (All Ladies Do It / Così fan tutte, 1992).

В 1957 году Брасс женился на Карле Чиприани, которая стала его соавтором сценариев и куратором большинства его фильмов. У супругов родилось двое детей. Брак длился более сорока лет, до смерти Карлы в 2006 году. Второй женой Тинто Брасса стала адвокат Катерина Варци, они поженились в 2017 году.

В 2010 году Тинто Брасс перенес инсульт, после чего практически оставил деятельность в кино. В августе 2026 года на 83-м Венецианском международном кинофестивале ему была присуждена премия Пьетро Бьянки (почетная награда за выдающийся вклад в кинематограф и карьерные достижения, которую ежегодно вручает Национальный синдикат итальянских киножурналистов (SNGCI)) как "мастеру радикально свободного, провидческого и новаторского кино". Сам режиссер приехать в Венецию по состоянию здоровья не смог. Статуэтку за него получала супруга.