Без варки и стерилизации: маринованные помидоры по-корейски с перцем и чесноком

Какие помидоры выбрать

Для этой закуски лучше брать плотные мясистые томаты, которые не потеряют форму после маринования, пишет "Петербург 2". Хорошо подходят помидоры сливовидной формы. На 500 г томатов понадобится около 200 г болгарского перца, 15 г чеснока, 20 г укропа и небольшой кусочек свежего чили.

Для маринада потребуются 4–5 столовых ложек растительного масла, 1–2 столовые ложки 9%-ного уксуса, половина столовой ложки сахара, а также соль и черный перец по вкусу.

Как приготовить быструю закуску

Болгарский перец очистите от семян, чеснок – от шелухи, укроп промойте и хорошо обсушите. Чили нарежьте небольшими кусочками, регулируя его количество в зависимости от желаемой остроты.

Подготовленные перец, чеснок, укроп и чили измельчите в блендере. Получившаяся масса станет основой маринада и придаст помидорам насыщенный овощной аромат.

Томаты вымойте и нарежьте половинками или четвертинками. Размер кусочков зависит от плодов: небольшие помидоры можно разрезать пополам, а крупные – на четыре части. Затем переложите их в глубокую миску и добавьте овощную смесь.

Влейте растительное масло и уксус, добавьте сахар, соль и черный перец. Осторожно перемешайте помидоры, стараясь не помять их. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и оставьте примерно на 1–1,5 часа при комнатной температуре.

За это время томаты успеют пропитаться маринадом, но сохранят плотность и сочность.

С чем подать маринованные помидоры

Закуска хорошо сочетается с горячим картофелем, мясом, шашлыком и свежим хлебом. При желании в маринад можно добавить немного кинзы или несколько капель кунжутного масла – они сделают вкус более выразительным.

Готовые помидоры лучше хранить в холодильнике и съесть в течение двух суток. При более длительном хранении они становятся мягче и постепенно теряют первоначальную свежесть.