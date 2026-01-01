Бирюлёвскую линию продлят на 3 станции в Московскую область

Этими новостями поделились на сайте московской мэрии 1 ноября 2026 года, в воскресенье. Интересно, что Ефимов рассказывал о 62-километровом радиусе с 22 станциями и 9 октября. А 9 сентября об этом говорил сам Сергей Собянин. Тогда в мэрии упоминали и о "Лопатино", и о "Дрожжино", и о "Клубничных полях".

"Сергей Собянин принял решение о строительстве еще 12 станций Бирюлёвской линии. Первый из объявленных участков будет включать пять станций. Три из них разместят в Ленинском городском округе Московской области – «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Еще две появятся в Москве – «Маршала Савицкого» и «Щербинка»", – приводит слова Ефимова сайт столичной мэрии 1 ноября.

В общей сложности до 2035 года предполагается построить около 35 новых станций, 12 из которых будут находиться в Московской области.

"Реализация программы мэра Москвы по продлению метро в область сделает городскую инфраструктуру доступнее. Новые станции повысят качество жизни более 5,7 миллиона москвичей и жителей Подмосковья. Ожидается, что новыми участками будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Для них время в пути сократится в среднем на 30–60 минут в день, поездки из области в столицу станут примерно в два раза быстрее", – подчеркивает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.