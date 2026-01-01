Богатейшие бизнесмены России потеряли более $28 млрд с начала года

Наибольшие потери среди российских участников списка понес президент "Норникеля" Владимир Потанин. За год его состояние сократилось на $8,1 млрд и составило $21,6 млрд.

На втором месте по объему потерь оказался основатель "Онэксима" Михаил Прохоров. Его капитал уменьшился на $4,86 млрд, до $10,8 млрд. Третью позицию занял совладелец группы "Альфа" Михаил Фридман: его состояние снизилось на $3,8 млрд, до $10,4 млрд.

В первую пятерку российских бизнесменов по размеру потерь также вошли основатель Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко и сооснователь Telegram Павел Дуров (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). Их состояние уменьшилось соответственно на $2,8 млрд и $2,61 млрд. Сейчас Bloomberg оценивает капитал Мельниченко в $17,4 млрд, а Дурова – в $12,1 млрд.

Шестое место по сокращению состояния занял бывший совладелец "Лукойла" Леонид Федун. Он потерял $1,96 млрд, а его капитал оценивается в $8,63 млрд.

Также в рейтинге оказались председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на $1,75 млрд, до $21,2 млрд, и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его капитал сократился на $1,14 млрд и составил $23,8 млрд.

Основатель холдинга USM Алишер Усманов потерял $914 млн – его состояние оценивается в $17,3 млрд. Замыкает десятку владелец "Северстали" Алексей Мордашов: его капитал уменьшился на $515 млн, до $27,8 млрд.

Bloomberg Billionaires Index включает 500 богатейших людей мира. Оценки состояния участников формируются на основе стоимости принадлежащих им активов, в том числе долей в публичных компаниях. При расчетах учитываются котировки акций, а для некоторых компаний применяются финансовые показатели, например соотношение капитализации и EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

По данным Bloomberg Billionaires Index на 1 октября, совокупные потери российских миллиардеров с начала года превышали $25 млрд. К концу октября этот показатель увеличился более чем до $28 млрд.