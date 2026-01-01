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Более миллиона избирателей подали заявление на электронное голосование на выборах в сентябре

В 32 регионах России проголосовать на выборах в сентябре 2026 года можно будет на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Электронное голосование

(Иллюстрация)

©Marko Aliaksandr/Shutterstock/Fotodom

"Возможностью планируют воспользоваться уже более одного миллиона человек – они подали заявление на «Госуслугах»", – сообщили в министерстве.

Наибольшее количество заявок поступило из Московской области – более 175 тыс. Также среди лидеров Ростовская область с 129,8 тыс. заявлений, Алтайский край – 117,8 тыс., Свердловская область – 73,4 тыс. и Чувашская Республика – 60,7 тыс. В Минцифры отметили, что ежедневно на портале регистрируется в среднем более 100 тыс. заявлений.

В сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва и другие совмещенные с ними региональные кампании в рамках Единого дня голосования 18-20 сентября. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 14 сентября включительно. При необходимости его также можно отозвать в этот срок.

Дистанционное электронное голосование – это способ участия в выборах или референдумах через интернет с помощью компьютера, планшета или смартфона, без необходимости идти на избирательный участок. Вместо бумажного бюллетеня используется цифровой.

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Метки: выборы электронное голосование
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