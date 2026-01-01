Делаю сама дома маникюр омбре: получается не хуже, чем в салоне, а экономия денег очевидна

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Что такое маникюр омбре

Омбре, или градиентная техника, предполагает постепенный переход от одного цвета к другому. Используются как минимум два оттенка из одной гаммы, потемнее и посветлее. Также можно выбрать дуэт хорошо сочетающихся цветов: розовый с сиреневым, красный с бордовым и так далее. Самое главное – добиться плавного перетекания цветов.

Что нужно для маникюра омбре

Для стойкого покрытия мастера нередко используют гребешковую кисть, которой растушевывают переходы цвета. Некоторые делают градиентный маникюр с помощью косметического спонжа – в домашних условиях его использовать проще всего.

Что понадобится:

обезжиривающая жидкость (праймер);

базовое покрытие;

гель-лак для ногтей светлого оттенка;

гель-лак для ногтей темного оттенка;

спонж (покупаю самые дешевые, удобнее те, которые имеют небольшой размер);

закрепляющее покрытие (топ);

жидкость для снятия лака;

кисть с упругим ворсом и ватные палочки для очистки кожи вокруг ногтей;

UV/LED лампа.

Как сделать градиентный маникюр: пошаговая инструкция

Вначале я готовлю ногти, как обычно: придаю ногтям форму с помощью пилки, обрабатываю кутикулу. Затем наношу обезжиривающий праймер. Это обязательно: если ногти жирные и влажные, покрытие быстро отслоится. Наношу базу и полимеризую ее в лампе. Время выбираю то, которое указывает производитель. Обычно это 60 секунд в LED-лампе и 120 – в UV, но у некоторых покрытий оно может отличаться. Крашу все ногти светлым гель-лаком и полимеризую этот слой. На спонж полосками наношу оба цвета и слегка соединяю их кисточкой, чтобы они перетекали один в другой. Далее переношу гель-лак со спонжа на ноготь легкими промакивающими движениями до получения плавного перехода. Аналогичным образом крашу остальные ногти. Удаляю излишки гель-лака с кожи вокруг ногтей при помощи ватной палочки, смоченной в жидкости для снятия лака. Остатки дочищаю кистью. Полимеризую покрытие. Наношу топ и снова полимеризую.

Как показал опыт, три-четыре раза потренировавшись, можно научиться делать омбре-маникюр не хуже, чем в салоне. Экономия очевидна. Салонный маникюр стоит минимум 2000 руб., а у многих мастеров даже дороже. Качественные гель-лаки и другие расходники, если покупать их самим, обойдутся даже дешевле, при этом их хватит надолго. Последний раз покупала их два года назад – и они еще не закончились. Еще около 1000 руб. – лампа, но ей тоже можно пользоваться несколько лет.

Аналогичным образом градиентный маникюр можно сделать и обычным лаком для ногтей, не требующим полимеризации в лампе. Но действовать надо быстро и лучше выбирать лаки, которые сохнут медленно.