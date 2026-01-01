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Делаю сама дома маникюр омбре: получается не хуже, чем в салоне, а экономия денег очевидна

Техника омбре, также известная как градиентный маникюр, не выходит из моды уже несколько лет. Сделать такой нейл-дизайн сложнее, чем просто накрасить ногти одним цветом, однако если набить руку, все получится не хуже, чем в салоне.

Омбре-маникюр

(Иллюстрация)

©Minszka / Shutterstock / Fotodom
Содержание:

Что такое маникюр омбре

Омбре, или градиентная техника, предполагает постепенный переход от одного цвета к другому. Используются как минимум два оттенка из одной гаммы, потемнее и посветлее. Также можно выбрать дуэт хорошо сочетающихся цветов: розовый с сиреневым, красный с бордовым и так далее. Самое главное – добиться плавного перетекания цветов.

Что нужно для маникюра омбре

Для стойкого покрытия мастера нередко используют гребешковую кисть, которой растушевывают переходы цвета. Некоторые делают градиентный маникюр с помощью косметического спонжа – в домашних условиях его использовать проще всего.

Что понадобится:

  • обезжиривающая жидкость (праймер);
  • базовое покрытие;
  • гель-лак для ногтей светлого оттенка;
  • гель-лак для ногтей темного оттенка;
  • спонж (покупаю самые дешевые, удобнее те, которые имеют небольшой размер);
  • закрепляющее покрытие (топ);
  • жидкость для снятия лака;
  • кисть с упругим ворсом и ватные палочки для очистки кожи вокруг ногтей;
  • UV/LED лампа.

Как сделать градиентный маникюр: пошаговая инструкция

  1. Вначале я готовлю ногти, как обычно: придаю ногтям форму с помощью пилки, обрабатываю кутикулу.
  2. Затем наношу обезжиривающий праймер. Это обязательно: если ногти жирные и влажные, покрытие быстро отслоится.
  3. Наношу базу и полимеризую ее в лампе. Время выбираю то, которое указывает производитель. Обычно это 60 секунд в LED-лампе и 120 – в UV, но у некоторых покрытий оно может отличаться.
  4. Крашу все ногти светлым гель-лаком и полимеризую этот слой.
  5. На спонж полосками наношу оба цвета и слегка соединяю их кисточкой, чтобы они перетекали один в другой.
  6. Далее переношу гель-лак со спонжа на ноготь легкими промакивающими движениями до получения плавного перехода.
  7. Аналогичным образом крашу остальные ногти.
  8. Удаляю излишки гель-лака с кожи вокруг ногтей при помощи ватной палочки, смоченной в жидкости для снятия лака. Остатки дочищаю кистью.
  9. Полимеризую покрытие.
  10. Наношу топ и снова полимеризую.

Как показал опыт, три-четыре раза потренировавшись, можно научиться делать омбре-маникюр не хуже, чем в салоне. Экономия очевидна. Салонный маникюр стоит минимум 2000 руб., а у многих мастеров даже дороже. Качественные гель-лаки и другие расходники, если покупать их самим, обойдутся даже дешевле, при этом их хватит надолго. Последний раз покупала их два года назад – и они еще не закончились. Еще около 1000 руб. – лампа, но ей тоже можно пользоваться несколько лет.

Аналогичным образом градиентный маникюр можно сделать и обычным лаком для ногтей, не требующим полимеризации в лампе. Но действовать надо быстро и лучше выбирать лаки, которые сохнут медленно.

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Метки: красота лайфхак советы
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