Делаю сама дома маникюр омбре: получается не хуже, чем в салоне, а экономия денег очевидна

Что такое маникюр омбре
Омбре, или градиентная техника, предполагает постепенный переход от одного цвета к другому. Используются как минимум два оттенка из одной гаммы, потемнее и посветлее. Также можно выбрать дуэт хорошо сочетающихся цветов: розовый с сиреневым, красный с бордовым и так далее. Самое главное – добиться плавного перетекания цветов.
Что нужно для маникюра омбре
Для стойкого покрытия мастера нередко используют гребешковую кисть, которой растушевывают переходы цвета. Некоторые делают градиентный маникюр с помощью косметического спонжа – в домашних условиях его использовать проще всего.
Что понадобится:
- обезжиривающая жидкость (праймер);
- базовое покрытие;
- гель-лак для ногтей светлого оттенка;
- гель-лак для ногтей темного оттенка;
- спонж (покупаю самые дешевые, удобнее те, которые имеют небольшой размер);
- закрепляющее покрытие (топ);
- жидкость для снятия лака;
- кисть с упругим ворсом и ватные палочки для очистки кожи вокруг ногтей;
- UV/LED лампа.
Как сделать градиентный маникюр: пошаговая инструкция
- Вначале я готовлю ногти, как обычно: придаю ногтям форму с помощью пилки, обрабатываю кутикулу.
- Затем наношу обезжиривающий праймер. Это обязательно: если ногти жирные и влажные, покрытие быстро отслоится.
- Наношу базу и полимеризую ее в лампе. Время выбираю то, которое указывает производитель. Обычно это 60 секунд в LED-лампе и 120 – в UV, но у некоторых покрытий оно может отличаться.
- Крашу все ногти светлым гель-лаком и полимеризую этот слой.
- На спонж полосками наношу оба цвета и слегка соединяю их кисточкой, чтобы они перетекали один в другой.
- Далее переношу гель-лак со спонжа на ноготь легкими промакивающими движениями до получения плавного перехода.
- Аналогичным образом крашу остальные ногти.
- Удаляю излишки гель-лака с кожи вокруг ногтей при помощи ватной палочки, смоченной в жидкости для снятия лака. Остатки дочищаю кистью.
- Полимеризую покрытие.
- Наношу топ и снова полимеризую.
Как показал опыт, три-четыре раза потренировавшись, можно научиться делать омбре-маникюр не хуже, чем в салоне. Экономия очевидна. Салонный маникюр стоит минимум 2000 руб., а у многих мастеров даже дороже. Качественные гель-лаки и другие расходники, если покупать их самим, обойдутся даже дешевле, при этом их хватит надолго. Последний раз покупала их два года назад – и они еще не закончились. Еще около 1000 руб. – лампа, но ей тоже можно пользоваться несколько лет.
Аналогичным образом градиентный маникюр можно сделать и обычным лаком для ногтей, не требующим полимеризации в лампе. Но действовать надо быстро и лучше выбирать лаки, которые сохнут медленно.