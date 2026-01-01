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Экс-главу продовольственного управления Минобороны обвинили в хищении при поставках в войска мясных консервов

Экс-главу продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковника Виктора Таразевича обвинили в хищении при поставках в войска мясных консервов, кроме него по делу проходят четверо гражданских, Минобороны признано потерпевшим по делу.

Судебное решение

(Иллюстрация)

©Andrey_Popov / Shutterstock/Fotodom

Дело возбуждено по статье о групповом мошенничестве (часть 4 ст.159 УК РФ), общий ущерб составил 700 млн руб., сообщает во вторник, 11 августа 2026 года, РИА Новости со ссылкой на материалы расследования. Максимальное наказание по статье составляет 10 лет тюрьмы.

По данным ТАСС, ущерб составил более крупную сумму – около 1 млрд руб., однако источник агентства уточняет, что точный ущерб будет определен следствием позже.

По делу проходит белорусский бизнесмен Дмитрий Мизгир, который три месяца находился в федеральном розыске. ТАСС сообщает, что предприниматель был задержан КГБ Республики Беларусь и этапирован в Москву для проведения следственных действий.

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Метки: Министерство обороны РФ хищения
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