Фермер-американец, известный в России как "Веселый молочник", переводит семью в гражданство РФ

"Мы сейчас стараемся. Теперь будем как раз подавать, наверное, завтра, послезавтра на гражданство", – приводит слова фермера РИА Новости в четверг, 13 августа 2026 года.

Ранее Уолкер опубликовал видеоролик, в котором утверждал, что ему "позвонили с информацией" о якобы готовящемся выдворении из страны его семьи. МВД официально опровергло эти сообщения и сообщило, что правовой статус членов семьи урегулирован.

Позднее фермер уточнил, что в день публикации видео у него состоялась встреча в миграционной службе. По словам Уолкера, ему настоятельно рекомендовали оформить российское гражданство для жены и детей.

Джастас Уолкер (Justus Walker) – 43-летний американский и российский фермер, получивший широкую известность в Рунете как "Веселый молочник" за свой заразительный смех в телевизионном репортаже 2014 года. Он активно развивает сельское хозяйство в Сибири и ведет популярный YouTube-блог о жизни в деревне. Женат на американке, имеет трех дочерей, постоянно проживает в России с 2000 года. Построил в Алтайском крае собственную ферму, выпускает молочные и мясные продукты.