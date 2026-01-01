ФНС и налогоплательщики смогут спорить очно: Минфин хочет изменить правила рассмотрения жалоб с 2029 года

"Законопроектом предлагается введение следующих положений: о коллегиальном рассмотрении жалобы для споров особой сложности составом не менее трех должностных лиц, что минимизирует риск субъективных ошибок, об очном участии налогоплательщика и, следовательно, наделении его правом лично (в том числе дистанционно через системы видео-конференц-связи) излагать свою позицию, отвечать на вопросы и реагировать на аргументы территориального налогового органа в режиме реального времени, о фиксации процесса рассмотрения жалобы в форме обязательного ведения аудио- и видеозаписи очных заседаний, что должно стать инструментом обеспечения дисциплины и доказательством соблюдения процедурных прав сторон", – цитирует пояснительную записку к документу ТАСС в четверг, 5 ноября 2026 года.

Законопроект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявивший необходимость оптимизации и повышения эффективности процедуры досудебного урегулирования налоговых споров, а также совершенствования механизма защиты прав налогоплательщиков, уточнили в Минфине.

Двухуровневую систему досудебного обжалования сохранят. Сначала, как и сейчас, нужно будет отправить обращение в вышестоящий налоговый орган, а затем в ФНС России, но второй этап станет факультативным. Налогоплательщик сможет выбрать: написать в федеральное ведомство или сразу инициировать судебное разбирательство.

При публикации текстов решений по жалобам для защиты налоговой тайны предусмотрена процедура обезличивания данных либо публикация краткой правовой позиции в случае поступления мотивированного возражения налогоплательщика относительно публикации решения по жалобе.

Новая система не потребует увеличения штата или создания новых подразделений ФНС, пишут "Известия" со ссылкой на службу. Новшества реализуют в пределах существующей численности сотрудников и без дополнительных бюджетных ассигнований.

Механизм споров с ФНС начали обновлять в сентябре: что изменилось

С 1 сентября 2026 года система споров с ФНС была обновлена:

теперь возражения на акт проверки можно подать любым способом, в том числе лично, заказным письмом и через "Госуслуги";

рассмотрение материалов проверки разрешено проводить по видеоконференции, но только по усмотрению налогового органа, а не по требованию налогоплательщика;

жалобы может рассматривать не только вышестоящая инспекция, но и другая инспекция, определенная ФНС, причем выбрать ее налогоплательщик не может;

смягчение штрафов ограничили: минимум – снижение вдвое, максимум – не более чем в 10 раз, снизить штраф до нуля больше нельзя.

Кроме того, с 1 января 2027 года в России в разы повышаются штрафы за налоговые правонарушения. Соответствующий законопроект, внесенный правительством, принят в первом чтении и готовится ко второму.