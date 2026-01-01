Германия, Латвия и Литва: названы страны ЕС, чьи жители чаще всего просили об убежище в РФ

Об этом свидетельствуют данные МВД, пишет РИА Новости.

Второе место по числу заявлений заняла Латвия – 36 обращений. На третьей строчке оказалась Литва, откуда поступило 12 заявлений.

Еще по семь обращений подали граждане Эстонии и Италии, шесть – Франции. По четыре заявления поступило от жителей Болгарии и Чехии, по три – от граждан Греции и Польши.

По одному человеку из Венгрии, Дании, Испании, Нидерландов и Словакии также обратилось за убежищем в России.

Всего за первые девять месяцев 2026 года российские ведомства получили 136 заявлений от граждан стран Евросоюза. Таким образом, более 60% обращений пришлось на жителей Германии и Латвии.