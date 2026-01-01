Гидравлические испытания теплосетей завершили в Москве в рамках подготовки к отопительному сезону

"К бесперебойной работе подготовлено 9,2 тысячи километров магистральных и 10,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", – указал Бирюков.

Испытания теплосетей – одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону, отметил заместитель мэра. Главной задачей было заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

"В этом году гидравлические испытания были разделены на 600 десятидневных этапов. Во время них специалисты ПАО «МОЭК» устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", – рассказал чиновник.

Во время летних профилактических работ в Москве провели перекладку трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Менее недели назад, 20 августа, состоялось заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором обсуждалась как раз подготовка к отопительному сезону.

На тот момент, как указывал вице-премьер Марат Хуснуллин, средний по стране уровень готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду составлял 62%. Констатировалось, что высок уровень готовности к отопительному сезону в Якутии, Тамбовской области, Москве, Калужской области, Адыгее.

25 августа ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус писал у себя в Telegram-канале, что слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены.

"По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября", – уточнял он.

По его мнению, летние температуры вернутся в Москву как минимум на первую пятидневку сентября.

В 2025 году отопительный сезон в Московской области стартовал 22 сентября, в Москве – 24 сентября.