Главные новости в зарубежных СМИ 4 ноября 2026 года

Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Документ поддержали 16 депутатов, семеро воздержались, против не высказался никто. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде охарактеризовал ратификацию как значимый шаг для острова, сообщает Reuters.

США обсуждают с Венесуэлой возможность постоянного присутствия военных в стране

Госдепартамент США занимается подготовкой военного пакта, также известного как соглашение о статусе сил (SOFA). Предполагается, что все детали по долгосрочному присутствию американских военных в Венесуэле, в частности число солдат и место их расположения, будут проработаны в будущих соглашениях, утверждает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Пашинян допустил подачу заявки Армении на вступление в ЕС в 2027 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения обсуждает этот вопрос как с европейскими партнерами, так и внутри страны. При этом Ереван не хочет ограничиваться формальным шагом. Он добавил, что сотрудничество Армении с Евросоюзом в последние годы углубляется, сообщает армянское информагентство NEWS.am.

Семь пассажирских лайнеров на европейских маршрутах получили сообщения о бомбах на борту

Инциденты затронули самолеты, следовавшие в Варшаву, Рим и Софию (по два лайнера на каждое направление). Также мишенью злоумышленников стал рейс из Манчестера в испанскую Мурсию. Во всех случаях после получения тревожного сообщения самолеты совершили экстренную посадку. Пассажиры были эвакуированы, а сами лайнеры были проверены на наличие взрывоопасных предметов и других опасностей, сообщила британская газета The Guardian.