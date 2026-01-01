Главные новости в зарубежных СМИ 5 ноября 2026 года

Трамп задумался о замене шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах начал обсуждать с советниками, стоит ли министру обороны Питу Хегсету оставаться на своем посту, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Один из них утверждает, что в качестве возможной замены Хегсету рассматривается губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. Его сторонники считают, что он мог бы пройти утверждение в сенате до завершения полномочий нынешнего состава конгресса, а приступить к работе после окончания губернаторского срока 5 января.

В Брюсселе обсудили перспективы поддержки Украины в преддверии трехсторонних консультаций в Абу-Даби

Первые переговоры состоялись в штаб-квартире Европейской комиссии, в них приняли участие представители Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка. 5 ноября переговоры продолжатся в штаб-квартире НАТО, сообщает издание Rapporteur.

Полиция Франции готовится к жесткой реакции на очередную волну протестов

МВД Франции задействует около 70 тыс. полицейских и жандармов по всей стране для обеспечения безопасности во время акций протеста 5 ноября, заявил глава ведомства Лоран Нуньес. "Первоочередная задача – обеспечить мирное проведение демонстраций, чтобы шествия могли завершиться без каких-либо беспорядков", – приводит слова министра телеканал BFMTV. Он предупредил, что "если будут предприняты попытки совершения противоправных действий, ответ будет предельно жестким".

Аналитики изучают последствия промежуточных выборов в США

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США, как ожидается, изменит баланс сил в конгрессе, предоставив партии больший контроль и влияние на законодательство, что повлияет на политику США в отношении России, Украины и Ирана, предполагает аналитическое издание Eurasia Review.

Французские банки крови подверглись хакерской атаке

В трех холодильных складах, где хранятся жизненно важные препараты крови, повышены температурные пороги до "очень высокого уровня", пишет The Guardian. Издание уточняет, что 3 ноября мишенью кибератак стали розничные торговцы в Италии, Германии, Румынии и Великобритании, а накануне Бельгия, Эстония, Ирландия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды и Швеция сообщили о многочисленных проблемах с холодильными системами. Газета предполагает со ссылкой на данные западных спецслужб, что за всеми этими событиями "может стоять Москва".

Умер кинорежиссер Тинто Брасс

Скандально известный итальянец скончался в среду в Риме, сообщила его семья. Ему было 93 года. Брасс начал свою карьеру в 1960-х годах со съемок авангардных фильмов, прежде чем переключиться на эротическое кино, уточняет Hollywood Reporter. Издание напоминает, что в 1970-х годах он получил "Золотого медведя" на Берлинском международном кинофестивале за свою сюрреалистическую комедию "Вопль" , сценарий к которой он написал сам.