Главные виновники высоких счетов за свет: какая техника в доме расходует больше всего энергии

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В первую очередь расходы зависят не только от мощности техники, но и от того, сколько времени она работает.

К наиболее энергоемким бытовым приборам обычно относятся электроплиты, духовые шкафы, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры и водонагреватели. При этом назвать один прибор абсолютным лидером для всех квартир нельзя: многое зависит от привычек жильцов и режима эксплуатации.

Сколько электричества расходует бойлер

Водонагреватель действительно может заметно увеличивать потребление, особенно если горячая вода используется регулярно. При этом накопительный бойлер не работает на полной мощности круглосуточно. После нагрева воды он отключается и периодически включается снова, чтобы компенсировать теплопотери и поддерживать заданную температуру, пишет "Петербург 2".

У проточных водонагревателей ситуация другая. Они должны нагревать воду непосредственно во время использования, поэтому их электрическая мощность может быть значительно выше, чем у накопительных моделей. У некоторых бытовых устройств она составляет несколько киловатт.

Экономить помогает правильный подбор объема накопительного бака. Слишком большой бойлер будет расходовать больше энергии на поддержание температуры, но и чрезмерно маленький бак может оказаться невыгодным, если его приходится постоянно нагревать заново. Поэтому ориентироваться стоит прежде всего на количество жильцов и фактический расход горячей воды.

Необязательно постоянно держать температуру на максимальном уровне, если производитель допускает более низкие настройки. Однако конкретный режим лучше выбирать в соответствии с инструкцией к модели: слишком низкая температура может создавать санитарные риски, а некоторые водонагреватели предусматривают периодический нагрев воды до более высокой температуры.

Какие приборы еще расходуют много энергии

Значительный вклад в счет могут вносить электроплита и духовой шкаф. Их нагревательные элементы обладают высокой мощностью, поэтому длительное приготовление пищи способно заметно увеличить потребление.

Много электричества расходуют и приборы, которые нагревают воду: стиральная и посудомоечная машины. При этом использование экономичных режимов действительно может уменьшить расход энергии, поскольку в таких программах часто используется более низкая температура воды.

Холодильник работает круглосуточно, но это не означает, что он постоянно потребляет электричество на максимальной мощности. Современные модели включают компрессор по мере необходимости. На расход влияют класс энергоэффективности, температура в помещении, состояние уплотнителя и частота открывания дверцы.

Кондиционер также способен стать заметной статьей расходов, особенно летом при длительной ежедневной работе. Здесь экономия достигается не столько постоянным выключением прибора, сколько правильной настройкой температуры и регулярным обслуживанием.

А что насчет техники в режиме ожидания

Телевизоры, компьютеры, игровые приставки, зарядные устройства и другая электроника действительно могут потреблять небольшое количество энергии, когда остаются подключенными к сети. Однако для современной техники эти расходы обычно значительно меньше, чем потребление мощных нагревательных приборов.

Тем не менее отключать ненужные устройства из розетки имеет смысл – прежде всего ради безопасности и устранения даже небольшого постоянного расхода. Удобный вариант – сетевой фильтр с выключателем, к которому можно подключить несколько приборов.

При этом оставлять постоянно включенными зарядные устройства без необходимости не стоит. Особенно это касается дешевых или поврежденных адаптеров: здесь вопрос связан не только с расходом электричества, но и с безопасностью.

Как уменьшить сумму в квитанции

Самый эффективный способ экономии – обратить внимание на приборы, которые одновременно обладают высокой мощностью и работают долго. Это водонагреватели, обогреватели, кондиционеры, электроплиты и некоторые другие нагревательные устройства.

Полезно сравнивать потребление конкретной техники по ее характеристикам и при необходимости использовать бытовой ваттметр. Такой прибор позволяет измерить, сколько электроэнергии действительно расходует холодильник, телевизор, компьютер или другая техника.

А вот постоянное отключение маломощных устройств в режиме ожидания в большинстве случаев даст гораздо меньший эффект, чем разумное использование водонагревателя, кондиционера или электроплиты.