Просто протереть манжету снаружи недостаточно: основная грязь обычно прячется именно внутри складок. Хорошая новость в том, что привести резинку в порядок можно самостоятельно. Рассказываем, какие средства помогут справиться с загрязнениями и как не испортить уплотнитель во время уборки.

Чем отмыть резинку стиральной машины

Для начала оцените масштаб проблемы. Если на резине просто скопились остатки моющих средств и мелкий мусор, сильная бытовая химия не понадобится. А вот с черными пятнами плесени придется повозиться.

Жидкое мыло или средство для мытья посуды

Самый простой вариант для обычной уборки. Мыльный раствор хорошо справляется со свежими загрязнениями, налетом от порошка и кондиционера.

Добавьте немного жидкого мыла или средства для посуды в теплую воду.

Смочите мягкую губку или тряпку из микрофибры.

Осторожно отогните складки резинки и протрите их изнутри.

Уберите остатки мыльного раствора чистой влажной тканью.

В конце вытрите манжету насухо.

Пищевая сода

Если на резинке есть стойкие загрязнения, можно попробовать пищевую соду. Она поможет справиться с некоторыми пятнами и запахом, но важно понимать: плесень сода надежно не уничтожает.

Смешайте немного соды с водой, чтобы получилась негустая кашица. Нанесите ее на загрязненные участки, аккуратно протрите мягкой губкой, а затем тщательно смойте. Не трите резину с усилием и не используйте жесткие щетки: так можно повредить поверхность уплотнителя.

Специальное средство от плесени

Если внутри складок появились черные точки, одного мыльного раствора может оказаться недостаточно. В этом случае лучше взять специальный очиститель для стиральных машин или средство от плесени, на упаковке которого указана совместимость с резиновыми деталями.

Наносите состав строго по инструкции и не увеличивайте время его воздействия в надежде на лучший результат. После обработки удалите остатки средства влажной тканью, если этого требует производитель.

С хлорным отбеливателем нужно быть осторожнее: он может повредить резиновые детали, поэтому применять его стоит только в том случае, если это допускает инструкция к стиральной машине. И ни в коем случае не смешивайте хлорку с уксусом, лимонной кислотой, аммиаком и другими чистящими средствами: это может привести к выделению опасных газов.

Если пятна не исчезают, быстро возвращаются или уплотнитель стал липким и потрескался, возможно, манжету придется заменить. В таком случае лучше обратиться в сервис.

Как сделать так, чтобы плесень больше не появлялась

Отмыть резинку – только половина дела. Если после каждой стирки оставлять внутри машины влагу и остатки моющих средств, темные пятна со временем могут появиться снова.

Чтобы этого избежать, возьмите за привычку несколько простых действий:

Не закрывайте дверцу сразу после стирки. Оставьте ее приоткрытой, чтобы барабан и резинка могли просохнуть.

Протирайте манжету. После стирки убирайте скопившуюся воду сухой тканью, особенно в складках.

Следите за лотком для порошка. Периодически вынимайте его и промывайте от остатков моющих средств.

Не перебарщивайте с порошком и кондиционером. Излишки средств оседают на деталях машины и способствуют образованию налета.

Время от времени осматривайте уплотнитель. Свежие загрязнения удалить гораздо проще, чем старую плесень.

Если неприятный запах возвращается даже после уборки, проверьте также сливной фильтр и лоток для порошка: грязь может скапливаться и там.

Чистая резинка – не только вопрос аккуратности. Регулярный уход помогает избежать стойкого запаха, скопления грязи и преждевременного износа уплотнителя.