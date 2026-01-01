Карманные часы Мэри Манган, одной из погибших пассажирок, ушли с молотка за £200 тыс. ($260 тыс.). 32-летняя Манган путешествовала на "Титанике" третьим классом. Она села на лайнер в ирландском городе Куинстаун (сейчас носит историческое название Ков). Женщина навестила семью и возвращалась в Соединённые Штаты. После крушения ее тело подобрало судно "Маккей-Беннетт".

Кольцо с бриллиантом, принадлежавшее одной из самых известных пассажирок "Титаника", британскому модельеру Люси Дафф-Гордон, купили за 110 тыс. фунтов ($145 тыс.), передает ТАСС. Считается, что кольцо было подарено ей на помолвку. На протяжении десятилетий оно хранилось и передавалось по наследству в семье Дафф-Гордон.

Первая владелица кольца спаслась с тонущего судна вместе с мужем, сэром Космо Дафф-Гордоном, и своей секретаршей Лорой Франкатэлли в шлюпке №1. В ней находились всего 12 человек при вместимости около 40. Ее спасение было предметом скандала: шлюпку №1 прозвали "денежной лодкой" из-за обвинений, что супруги подкупили членов экипажа, чтобы те не возвращались за людьми в воде. Расследование не подтвердило этих подозрений.

За 24 тыс. фунтов ($31 тыс.) ушел с молотка портсигар лондонской фирмы Asprey, подаренный супругами Дафф-Гордон Эрнесту Брауну, судовому казначею парохода "Карпатия", который подобрал их после крушения "Титаника", в знак благодарности за помощь.

Также на торгах за £65 тыс. ($85 тыс.) было продано письмо погибшего пассажира первого класса, 71-летнего уругвайского землевладельца Рамона Гомеса. В нем он подробно описал жизнь на лайнере. Письмо, адресованное Адольфо, брату Гомеса, было найдено в кармане его пальто. Гомес сел на "Титаник" во французском Шербуре.

Молитвенник, принадлежавший Элизабет Браун и ее дочери Эдит, путешествовавшим вторым классом, приобрели на аукционе за £29 тыс. фунтов ($38 тыс.). Втроем с отцом семейства, Томасом Брауном, они следовали из Кейптауна в Сиэтл, где жила сестра Элизабет. После столкновения с айсбергом Томас помог жене и дочери надеть спасательные жилеты и посадил их в шлюпку №14. Сам он остался на борту. Элизабет и Эдит подобрала "Карпатия", Томас погиб. Эдит, которая оказалась на борту "Титаника" в возрасте 15 лет, впоследствии стала одной из самых долгоживущих пассажирок лайнера. На момент кончины ей было 100 лет.

Самые дорогие аукционные предметы, связанные с "Титаником"

"Титаник" вышел в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и через 2 часа 40 минут затонул. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек. Спастись удалось 712 пассажирам и членам экипажа. Пароход "Карпатия" первым пришел к месту трагедии и взял на борт всех выживших в катастрофе.

Главные рекорды по стоимости на аукционах среди связанных с "Титаником" предметов поставили часы. Самые дорогие среди них – золотые карманные часы Исидора Штрауса, совладельца крупнейшей в США сети универмагов Macy's. Они были проданы за £1,78 млн ($2,3 млн) на торгах Henry Aldridge & Son в ноябре 2025 года.

В 1888 году жена Исидора, Ида Штраус, подарила их ему на 43-летие. Часы марки Jules Jürgensen изготовлены из 18-каратного золота. Исидор находился на борту "Титаника" вместе с супругой. Оба погибли: Ида отказалась покидать мужа. Тело Исидора обнаружили спасатели, часы нашли при нем. Стрелки остановились на отметке 2:20 – времени гибели лайнера. Предмет вернулся к семье Штраусов и передавался из поколения в поколение.

Два других самых дорогих лота нашли новых владельцев в 2024 году. В ноябре за £1,56 млн ($1,97 млн) были куплены золотые часы, подаренные капитану "Карпатии" Артуру Рострону вдовами погибших пассажиров.

В апреле за £1,175 млн ($1,47 млн) ушли с молотка карманные часы американского миллиардера Джона Джейкоба Астора IV – одного из самых богатых людей своего времени. На "Титанике" он был самым состоятельным пассажиром. Астор погиб, ему было 47 лет. Его 18-летняя беременная жена спаслась в шлюпке №4. Мужчине не разрешили ее сопровождать. Тело Астора обнаружили 22 апреля 1912 года с часами и другими ценностями.

Четвертым по стоимости аукционным лотом стала скрипка руководителя оркестра "Титаника" Уоллеса Хартли. В октябре 2013 года ее купили за £900 тыс. – с учетом комиссии £1,1 млн (около $1,7 млн). По свидетельствам выживших, музыканты продолжали играть во время эвакуации и до последних минут гибели лайнера.

Спасательный жилет Лоры Франкатэлли, секретарши модельера Люси Дафф-Гордон, приобрели за £670 тыс. (около $906 тыс.) в апреле 2026 года. Она тоже спаслась в шлюпке №1. На жилете оставили подписи восемь выживших пассажиров. В том же месяце была продана подушка от спасательной шлюпки за £390 тыс. (около $527 тыс.). Ее приобрели владельцы музеев "Титаника" в США.

Коллекция памятных предметов, связанных со стюардом "Титаника" Эдмундом Стоуном, погибшим при катастрофе, ушла с молотка за £350 тыс. без учета комиссии. Среди других дорогих лотов – письмо полковника Арчибальда Грейси за £300 тыс. (около $399 тыс.), продольный чертеж "Титаника" за £220 тыс. (около $360 тыс.) и письмо Иды Штраус £122,5 тыс. ($160 тыс.).