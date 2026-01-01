Мужчина, планировавший теракт, был задержан в городе 19 ноября 2026 года, сообщили во вторник, 24 ноября, в Центре общественных связей ФСБ. Он действовал по указанию участников международной террористической организации, запрещенной в России.

На допросе задержанный признал вину и заявил, что после атаки намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований. Мужчина принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры.

У молодого человека нашли самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами. По месту его жительства обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи с перепиской и инструкциями от представителя террористической организации.

Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Наказание за подготовку теракта предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Синагога в Кисловодске – старейшая в Ставропольском крае. Комплекс в мавританском стиле был построен в 1890 году. В 1930‑х годах здания реквизировали, в них размещали советские учреждения. Комплекс вернули общине только в 2019 году. В нем провели масштабную реставрацию, в том числе восстановили купола по старым фото. Синагогу вновь открыли для прихожан в ноябре 2025 года.

Неделю назад ФСБ сообщала о предотвращении массовых терактов, на подготовку которых, по предварительной оценке, было затрачено не менее $2,5 млн. Завербованным россиянам передали более 700 кг взрывчатки. Они должны были атаковать военные корабли и гражданские суда в Каспийском море с помощью переоборудованных в беспилотники гидроциклов, а также ударить по объектам военной инфраструктуры на юге РФ.