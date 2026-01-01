Когда жителям Екатеринбурга вернут горячую воду: коммунальщики разошлись в прогнозах

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Что говорят управляющие компании

Как пишет журналист ЕАН Сергей Беляев, в одном из жилых комплексов на Широкой Речке сроки отключения продлили до 23:59 13 августа, в Пионерском микрорайоне – до 04:00 14 августа. Управляющие компании ссылаются на то, что объем работ оказался больше запланированного. В доме на улице Уктусской объявление появилось только сегодня, хотя воды нет уже пятый день; до этого, по словам жительницы, почти неделю вода шла болотного цвета.

Позиция "Т Плюс" и "Водоканала"

В пресс-службе "Т Плюс" пояснили, что "Водоканал" по-прежнему не разрешает возобновить забор холодной воды для котельных. Изначально ожидали уведомление 10 августа, теперь надеются получить его 13 августа.

В екатеринбургском МУП "Водоканал" конкретную дату назвать не смогли, порекомендовав следить за обновлениями новостей. В компании уточнили, что вчера на совещании в правительстве Свердловской области договорились о постепенном увеличении подачи воды на котельные с 12 августа, однако объем пока неизвестен.

Хронология аварии

Горячая вода в части районов Екатеринбурга пропала после аварии на фильтровальной станции "Водоканала" 7 августа: из строя вышли восемь из 20 фильтров, что привело к падению напора. Без ресурса остались Новосвердловская ТЭЦ и котельная на улице Гурзуфской. По данным совещания у губернатора Дениса Паслера 11 августа, без горячего водоснабжения оставалось 50% жилфонда, при этом холодная вода должна уже быть во всех домах.