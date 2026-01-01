Проблемы с горячей водой в Екатеринбурге: новые сроки возвращения, причины

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Когда вернут горячую воду в Екатеринбурге

По состоянию на 11 августа возврат горячего водоснабжения вновь отложен. Компания "Энергосбыт" предупредила жителей, что отключение ГВС продлевается до 23:59 13 августа.

В пресс-службе "Водоканала" подтвердили, что назвать точную дату пока невозможно: "Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после восстановления стабильного режима работы системы и необходимого качества исходной воды".

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что после выхода холодного водоснабжения на полный режим и улучшения качества исходной воды – ориентировочно через несколько дней – горячую воду включат. По сообщениям местных жителей и мэра, в ряде районов горячую воду уже вернули.

Почему система водоснабжения не выдержала

Источник ЕАН в отрасли назвал главной причиной коллапса сочетание двух факторов: рекордных ливней и хронического недофинансирования программы модернизации "Водоканала". Инвестиционная программа, включающая замену сетей и обновление оборудования, годами не получала достаточных средств, поскольку тарифы для населения занижены и не соответствуют рыночным условиям. Именно этим объясняется наличие советских фильтров на станции водоподготовки – они не выдержали нагрузки, когда дозы реагентов пришлось увеличить втрое.

Дополнительным фактором стало бурное строительство жилья. По данным свердловского филиала "Т Плюс", в 2020–2023 годах в городе вводилось в среднем 1,65 млн кв. м жилья в год, что создало избыточную нагрузку на сети. Для обеспечения новых домов теплом и горячей водой до 2045 года требуется дополнительно 90 млрд рублей, которые можно найти только через повышение тарифов – этот процесс уже начался в текущем году.

Среди долгосрочных мер, которые предлагают в отрасли: расчистка русел рек и водохранилищ, переход с поверхностных на подземные источники питьевой воды, контроль обеспеченности водоканалов реагентами и пересмотр тарифной политики.

Что решили власти

10 августа вечером мэр Алексей Орлов провел совещание с руководством "Водоканала" и департамента ЖКХ, по итогам которого заявил о завершении аварийно-восстановительных работ и подаче холодной воды в полном объеме. При этом он предупредил о возможных перепадах давления: специалисты приступили к поочередной промывке фильтров на двух станциях.

Ежедневно будет проверяться качество воды в Волчихинском и Нязепетровском водохранилищах.

Прокуратура Екатеринбурга продолжает проверку соблюдения законодательства о бесперебойном снабжении жителей коммунальными ресурсами.

Хронология аварии

Проблемы начались вечером 7 августа, когда из-за засорения восьми из 20 фильтров Западной фильтровальной станции упал напор воды. Наиболее пострадали Кировский, Орджоникидзевский, Чкаловский районы, а также микрорайоны Химмаш, Вторчермет и Пионерский. Власти трижды переносили сроки восстановления: с утра 8 августа на утро 9-го, затем на вечер воскресенья.

К 10 августа "Водоканал" попросил "Т Плюс" отключить горячую воду на Новосвердловской ТЭЦ и котельной на Гурзуфской, чтобы сохранить холодную. Полностью подача ХВС была возобновлена только к вечеру 10 августа, но ГВС отсутствует до сих пор.

Режим ЧС в городе не вводился, хотя МЧС еще 9 августа рассылало горожанам оповещения через систему РСЧС.