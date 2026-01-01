Проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге: что известно

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В ночь на 9 августа МЧС разослало жителям уведомления через систему оповещения РСЧС – тот самый канал, который обычно задействуют при штормовых предупреждениях и атаках БПЛА. Официальный режим чрезвычайной ситуации при этом введен не был.

Что случилось на Западной фильтровальной станции Екатеринбурга

Сбой произошел вечером 7 августа. Из-за рекордных осадков (более 250% месячной нормы за несколько недель) резко ухудшилось качество воды в Волчихинском водохранилище – основном источнике питьевой воды для города. Как сообщили в прокуратуре, показатели загрязнения превысили норму в несколько раз, что привело к критическому засорению восьми из 20 фильтров.

Директор МУП "Водоканал" Антон Гусев пояснил: чтобы вытянуть качество воды к нормативу, пришлось втрое увеличить дозы реагентов. Построенные еще в советское время фильтры не выдержали нагрузки. Обычно предприятие держит 15-суточный запас химикатов, но к моменту аварии он сократился до двухдневного. Его слова передают "Вечерние ведомости".

Хронология перебоев с водой в Екатеринбурге: как переносили сроки

7 августа – мэрия заявила, что подача воды возобновится к 15:00 8 августа.

8 августа – срок сдвинули на утро 9 августа.

9 августа – пообещали вернуть воду к вечеру воскресенья, однако в оговоренное время напор оставался пониженным, в многоэтажках вода доходила лишь до нижних этажей.

К утру 10 августа, по данным свердловского министерства энергетики и ЖКХ, насосные станции работают на 95% мощности, а наиболее пострадавшими остаются Кировский, Орджоникидзевский и Чкаловский районы, микрорайоны Химмаш, Вторчермет и Пионерский. В этих зонах "Водоканал" организовал подвоз воды автоцистернами, перевел часть водоматов в бесплатный режим и открыл точки раздачи бутилированной воды.

Почему 10 августа в Екатеринбурге отключили горячую воду

Как сообщили ЕАН в пресс-службе "Т Плюс", утром 10 августа "Водоканал" направил энергетикам письмо с просьбой не проводить отбор холодной воды на ТЭЦ, чтобы снизить нагрузку на сети. "В «Водоканале» посчитали, что холодная вода все-таки важнее для жителей, чем горячая", – привели в компании позицию муниципального предприятия.

Ограничение коснулось потребителей Новосвердловской ТЭЦ и котельной на улице Гурзуфской. В "Т Плюс" ожидают, что письмо с разрешением возобновить забор воды поступит до конца дня 10 августа, однако после череды сорванных дедлайнов гарантировать это невозможно.

Прокуратура Екатеринбурга уже начала проверку: надзорное ведомство оценит, своевременно ли власти приняли меры и насколько достаточными были силы и средства.

Ситуация с качеством воды в Екатеринбурге неоднозначная. По официальным данным, большинство проб воды соответствуют государственным нормам. В 2025 году власти города заявляли, что более 95% питьевой воды удовлетворяют санитарным требованиям. Однако местные жители нередко в соцсетях жалуются на мутную, ржавую воду с песком, на неприятный "сероводородный" запах. Проблемы чаще всего возникают в домах советской застройки и в районах с изношенными трубами.

В Тюмени, столице соседней области (также входящей в Уральский федеральный округ), разворачивается своя коммунальная драма на фоне аномального летнего паводка: из-за критического состояния реки Туры качество водопроводной воды в августе 2026 года резко ухудшилось. Горожане массово жалуются на мутный цвет, болотный привкус и неприятный запах; официальные лабораторные проверки подтвердили существенное превышение санитарных норм. Чтобы купировать проблему, "Росводоканал Тюмень" экстренно внедрил нестандартные методы водоподготовки, включая усиленную аэрацию и загрузку 72 тонн гранулированного активированного угля в систему фильтрации. По последним сводкам от губернатора региона Александра Моора, уровень воды в реке начал стабильно снижаться, новые технологии очистки дают результат: в ряде спальных районов города вода из-под крана уже полностью избавилась от едкого запаха.