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"Ко мне обращается большое количество севастопольцев в личные сообщения группы правительства Севастополя во «ВКонтакте»: они не могут заправиться из-за очередей и чрезмерных объемов закупки топлива отдельными водителями. Для стабилизации ситуации – вводим ограничения. С 00:00 (19 ноября – «Профиль») на АЗС «Атан» и «ТЭС» вводится лимит: разовая заправка одного автомобиля – полный бак + 20 литров в канистры", – написал губернатор в "Максе".

Как возник ажиотажный спрос на бензин в Севастополе в ноябре 2026 года

Главным фактором, вызвавшим очереди на заправках в середине ноября, стала массовая скупка горючего впрок самими автомобилистами. Первые сигналы о том, что водители начали активно заливать бензин в канистры, появились 13 ноября. Тогда Михаил Развожаев предупредил горожан о возможном возврате ограничительных мер, если жители не перестанут создавать искусственный дефицит на станциях.

На аппаратном совещании 16 ноября губернатор сообщил, что за прошедшие выходные объемы скупки топлива выросли вдвое. Власти Севастополя заявили о намерении пресечь возможную спекуляцию и нелегальную перепродажу нефтепродуктов, однако призывы к сознательности не остановили ажиотаж. При этом руководство города неоднократно подчеркивало, что реальных перебоев с поставками нет, а резервы на нефтебазах сформированы в достаточном объеме.

Дополнительным поводом для беспокойства среди части водителей послужила временная приостановка движения по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября после атаки беспилотников. Хотя власти оперативно заверили жителей, что инцидент не отразится на снабжении города, опасения логистических сбоев подстегнули волну закупок личных запасов.

История топливных ограничений в Севастополе в 2026 году

Возврат к лимитированной продаже горючего стал для города возобновлением практики, применявшейся с весны до середины осени 2026 года. Впервые в текущем году ограничения на отпуск бензина в Севастополе ввели 22 мая. Причиной тогда послужили логистические сложности и повышенная нагрузка на транспортные коридоры в преддверии курортного сезона.

По мере роста летнего трафика правила ужесточались. С 7 июня на автозаправочных станциях города заработала система продажи топлива по специальным QR-кодам. Согласно тем правилам, один автовладелец мог приобрести от 20 до 40 литров бензина за одну заправку, что позволяло равномерно распределять поступающие партии горючего между всеми жителями.

Стабилизировать снабжение удалось к середине октября. Сначала, с 16 октября, в городе отменили пропускную систему по QR-кодам, а спустя три дня – 19 октября – все лимиты на покупку топлива в Севастополе были полностью сняты. До 19 ноября город оставался без ограничений на протяжении ровно одного месяца, в то время как на территории соседней Республики Крым лимиты продолжали действовать без перерыва.