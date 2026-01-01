Логистика, доставка и торговля: в каких сферах проще всего найти подработку

По ее словам, среди активных вакансий на неполную занятость и подработку лидируют:

торговля (продавцы, кассиры);

доставка (курьеры, автокурьеры);

логистика (водители, складской персонал);

туризм;

гостиничный сектор;

общественное питание (официанты, бармены, бариста).

Спрос есть в науке, образовании и сфере повышения квалификации (учителя, воспитатели, репетиторы), пишет НСН во вторник, 18 августа 2026 года.

"Распространение таких предложений связано с расширением удаленной работы, ускоренным развитием платформенной занятости (можно мгновенно найти вакансию онлайн или оформить статус самозанятого на Госуслугах) и нехваткой кадров", – отметила эксперт.

Голованова добавила, что в целях экономии работодатели стали гибче в подборе персонала и чаще используют совместителей, работающих неполный день.

По данным SuperJob, два из трех работников с подработкой не скрывают второе место занятости от основного работодателя. Большинство компаний, участвовавших в опросе, относятся к внешнему совместительству лояльно.

Что касается дохода от подработки, то он зависит не только от сферы, но и того, сколько времени ей уделяет работник. Недавний опрос показал, что к подработкам россияне прибегают все чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше.

"Две трети подрабатывающих тратят на вторую работу не более 10 часов в неделю, а дополнительный доход в среднем составляет до 30% личного бюджета", – указала эксперт.