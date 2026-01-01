18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Логистика, доставка и торговля: в каких сферах проще всего найти подработку

Логистика, доставка и торговля: в каких сферах проще всего найти подработку

Подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина, еще 50% мечтают ее найти. Больше всего возможностей для этого сейчас в логистике, доставке, туризме, розничной торговле и ряде других сфер. Об этом сообщила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Россиянам назвали лучшие сферы для подработки

(Иллюстрация)

©Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

По ее словам, среди активных вакансий на неполную занятость и подработку лидируют:

  • торговля (продавцы, кассиры);
  • доставка (курьеры, автокурьеры);
  • логистика (водители, складской персонал);
  • туризм;
  • гостиничный сектор;
  • общественное питание (официанты, бармены, бариста).

Спрос есть в науке, образовании и сфере повышения квалификации (учителя, воспитатели, репетиторы), пишет НСН во вторник, 18 августа 2026 года.

"Распространение таких предложений связано с расширением удаленной работы, ускоренным развитием платформенной занятости (можно мгновенно найти вакансию онлайн или оформить статус самозанятого на Госуслугах) и нехваткой кадров", – отметила эксперт.

Голованова добавила, что в целях экономии работодатели стали гибче в подборе персонала и чаще используют совместителей, работающих неполный день.

По данным SuperJob, два из трех работников с подработкой не скрывают второе место занятости от основного работодателя. Большинство компаний, участвовавших в опросе, относятся к внешнему совместительству лояльно.

Что касается дохода от подработки, то он зависит не только от сферы, но и того, сколько времени ей уделяет работник. Недавний опрос показал, что к подработкам россияне прибегают все чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше.

"Две трети подрабатывающих тратят на вторую работу не более 10 часов в неделю, а дополнительный доход в среднем составляет до 30% личного бюджета", – указала эксперт.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: работа россияне
Рекомендательный сервис