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Маршрут вылета самолетов из Шереметьева изменят после жалоб жителей Сходни

Генпрокуратура РФ сообщила, что добилась снижения интенсивности пролета над микрорайоном Сходня в Подмосковье вылетающих из аэропорта Шереметьево самолетов. Как указали в надзорном ведомстве во вторник, 3 ноября 2026 года, на контроле находились обращения жителей, связанные с повышенным уровнем авиашума в районе аэродрома.

Маршруты вылета из "Шереметьево" будут изменены

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

"В результате вмешательства надзорного ведомства и проведенной Минтрансом России, Росавиацией и АО «Международный аэропорт Шереметьево» работы разработан и введен новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэродрома Шереметьево, исключающий пролет воздушных судов над центральной густонаселенной частью микрорайона Сходня", – указали в Генпрокуратуре.

С учетом сроков обновления аэронавигационной информации изменения начнут действовать с 26 ноября 2026 года. Реализация новой схемы маневрирования самолетов находится под контролем ведомства.

Сходня – это бывший подмосковный город, который в 2004 году вошел в состав городского округа Химки Московской области и сегодня официально является его микрорайоном. Он расположен в непосредственной близости к международному аэропорту Шереметьево – расстояние по прямой составляет около 5–7 км. Из-за близости взлетно-посадочных полос над некоторыми частями Сходни самолеты пролетают на относительно низкой высоте.

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Метки: аэропорт Шереметьево Генпрокуратура РФ Московская область
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