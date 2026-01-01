Медицинские книжки работника останутся бумажными, переход на электронный формат отложен

Перенос сроков оформлен приказом Министерства здравоохранения РФ. Этим же документом в будущие электронные медкнижки решено внести сведения о гражданстве ее обладателя.

Личная медицинская книжка (ЛМК) – официальный документ, подтверждающий здоровье сотрудника и его допуск к работе в сферах торговли, общепита, медицины, образования, бытового обслуживания и транспорта. Документ оформляется в лицензированных центрах, а расходы на его получение по закону обязан оплатить работодатель.

Медицинская книжка на сегодняшний день необходима для работы во многих сферах, в частности, в школах и детских садах, а также если работа связана с изготовлением еды и напитков, предоставлением бытовых услуг.