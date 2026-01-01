12 августа 2026
USD 82.61 +0.44 EUR 95.29 +0.45
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Медицинские книжки работника останутся бумажными, переход на электронный формат отложен

Медицинские книжки работника останутся бумажными, переход на электронный формат отложен

Полный переход на электронные медицинские книжки в России перенесен на 2027 год, изначально переход на такие документы планировался с 1 сентября 2026 года.

Перенос сроков оформлен приказом Министерства здравоохранения РФ. Этим же документом в будущие электронные медкнижки решено внести сведения о гражданстве ее обладателя.

Личная медицинская книжка (ЛМК) – официальный документ, подтверждающий здоровье сотрудника и его допуск к работе в сферах торговли, общепита, медицины, образования, бытового обслуживания и транспорта. Документ оформляется в лицензированных центрах, а расходы на его получение по закону обязан оплатить работодатель.

Медицинская книжка на сегодняшний день необходима для работы во многих сферах, в частности, в школах и детских садах, а также если работа связана с изготовлением еды и напитков, предоставлением бытовых услуг.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: электронный документооборот
Рекомендательный сервис