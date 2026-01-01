Минпросвещения готовит единые учебники по всем предметам

"Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9–10-х классов. И мы уже готовим новые учебники по естественно-научным предметам: химии, физике, биологии, математике, информатике", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам министра, материалы будут соответствовать современным достижениям науки и техники, а учебники по разным предметам будут взаимоувязаны.

Кравцов назвал внедрение единых учебников важным и необходимым шагом к укреплению единого образовательного пространства страны. Он пояснил, что такая унификация позволит ученику без потерь в знаниях переходить в другую школу при переезде семьи.

Что ждет учащихся в новом учебном году?

Минпросвещения утвердило базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, – он сохраняется на всех уровнях образования.

Как уточнили в ведомстве, это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников.

Для учащихся 5–9-х классов установлены следующие обязательные дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история (включая историю России, всеобщую историю и историю края), обществознание (с 2026 года – только с девятого класса), география, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), физкультура, безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка.

В учебные планы вводится новый предмет – "Духовно-нравственная культура России" (в 2026/2027 учебном году только для пятых классов, а со следующего – для пятых-седьмых). Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников.

В старшей школе изучаются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, безопасность жизнедеятельности, начальная военная подготовка и физкультура.