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Минтранс предложил перевести общественный транспорт на регулируемые тарифы

Глава Минтранса Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета в Улан-Удэ в понедельник, 10 августа 2026 года, предложил перевести общественный транспорт на контрактную систему с регулируемыми тарифами. Сейчас более 40% маршрутов в стране обслуживаются перевозчиками, которые сами устанавливают цену, не предоставляют льгот и не соблюдают стандарты качества – в некоторых регионах такая модель действует почти на всех маршрутах.

Автобус в Санкт‑Петербурге

©Karasev Viktor/Shutterstock/Fotodom
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По словам Никитина, из-за финансирования общественного транспорта по остаточному принципу перевозчики на нерегулируемых маршрутах выбирают "маршрутки": минимум удобств, оплата только наличными, отсутствие контроля за расписанием и безопасностью. "Порядка 40% маршрутов работает по такой системе, а в некоторых регионах – почти 100%", – отметил министр. Основная цель таких перевозчиков – прибыль, что ведет к экономии на качестве и льготах.

Контрактная система и регулируемые тарифы

Минтранс предлагает перейти на контрактную систему: заказчик в лице региона или города будет определять регулярность, время работы и класс транспортных средств. "Безусловно, есть решение – переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы", – заявил Никитин.

Он также предложил закрепить финансирование общественного транспорта как "защищенные" статьи расходов в дорожных фондах федерального, регионального и муниципального уровней, чтобы у регионов появилась прогнозируемая статья бюджета для заключения долгосрочных контрактов.

Еще одна инициатива – "транспортное меню": вместо субсидий только на обновление техники дать регионам возможность выбирать, куда направлять средства. Их можно будет тратить на софинансирование транспортных контрактов, модернизацию инфраструктуры или закупку подвижного состава в зависимости от потребностей. Правительство, по словам министра, сохранит финансирование модернизации транспорта, а с 2027 года начнет следить за состоянием парка автобусов во всех городах независимо от численности населения.

"Гарантирующий перевозчик" и беспилотный транспорт

Минтранс поддерживает предложение президента о создании в каждом регионе "гарантирующих перевозчиков", которые будут обеспечивать бесперебойное транспортное обслуживание.

Кроме того, министерство предлагает запустить в ряде регионов пилотный проект по перевозкам по запросу – для жителей населенных пунктов, где сообщения нет или оно слишком редкое. "Конечно, люди не должны чувствовать себя изолированными", – подчеркнул Никитин.

Отдельно министр сообщил о планах распространить экспериментальные правовые режимы на беспилотные автобусы. Начать пилоты предлагается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Ведомство также работает над созданием центра компетенций по общественному транспорту для тиражирования лучших практик.

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Метки: общественный транспорт
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