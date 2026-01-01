Мокрый снег и гололедица ожидаются в Свердловской области

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Где в Свердловской области пройдет мокрый снег 1 ноября

В первый день ноября осадки в виде дождя и мокрого снега в гористой местности ожидаются на севере области. На юго-западе и в Екатеринбурге осадки маловероятны: там еще сохранится влияние барического гребня – области повышенного атмосферного давления.

В области 1 ноября будет переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере и в горах с мокрым снегом. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью от минус 2 до плюс 3ºС, в горах и низинах до минус 7ºС, днем +4...+9ºС. В Екатеринбурге без существенных осадков, переменная облачность, ночью +2ºС, днем +7ºС.

Похолодание в Свердловской области 2 и 3 ноября

2 ноября в области сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 2–7 м/с. Ночью от минус 3 до плюс 2ºС, в низинах и горах до минус 8ºС, днем +3...+8ºС. В Екатеринбурге без осадков, ночью +1ºС, днем +5ºС.

3 ноября в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью от минус 3 до плюс 2ºС, в горах и низинах до минус 8ºС, днем +2...+7ºС. В Екатеринбурге без осадков, ночью +1ºС, днем +4ºС.

Гололедица в Свердловской области в середине недели

4–5 ноября еще один атмосферный фронт и сформировавшийся на нем частный циклон принесут более значительные осадки. На дорогах вероятна гололедица, в горах местами появится снежный покров.

Похолодание придет с северо-запада, но пока речь о первых ночных заморозках и мокром снеге в горах, а не об устойчивом снежном покрове. Ситуация изменится к середине недели, когда циклон принесет более интенсивные осадки: водителям стоит учитывать риск гололедицы на дорогах.