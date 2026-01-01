Мошенники запугивают жителей Подмосковья штрафами за неисправные электросчетчики

Злоумышленники создают у человека ощущение срочности и угрозы. Они уверяют, что замена счетчика обязательна, а отказ грозит крупными штрафами или прекращением подачи электроэнергии. Цель такой тактики – убедить человека перевести деньги за услугу, которая не требует отдельной оплаты.

Если электросчетчик неисправен или истек срок его службы, отдельная плата за установку нового прибора, как правило, не взимается. Уточнить статус и порядок замены можно по телефону, указанному на официальном сайте обслуживающей организации или в платежном документе.

Как не стать жертвой схемы обмана:

не передавать посторонним коды из СМС, пароли, данные банковских карт и другие персональные сведения;

не принимать поспешных решений под давлением срочности;

проверять информацию только через официальные каналы связи.

После установки нового счетчика рекомендуется убедиться, что прибор официально допущен к эксплуатации. Важно, чтобы были зафиксированы его серийный номер и стартовые показания – это подтверждает корректность процедуры и защищает от дальнейших манипуляций.

Схема рассчитана на тех, кто не знает порядка замены приборов учета. Проверка через обслуживающую организацию занимает несколько минут, но позволяет отличить реальное требование от попытки выманить деньги.

Получив уведомление о необходимости поверки счетчика воды, не стоит сразу соглашаться на платную услугу и вызывать мастера. Сначала нужно проверить, действительно ли подошел срок поверки. Иногда данные о приборах учета могут содержать неточности из-за ошибок при передаче информации или обновлении баз.