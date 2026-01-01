На реновацию в Москве до 2029 года собираются потратить 1,2 трлн рублей

В ближайшие три года планируют построить 6,9 млн кв. м жилья, в то время как в 2024 – 2026 было введено 6,1 млн кв. м.

Подчеркивается, что благодаря программе изменился подход к формированию новых городских кварталов – вместе со строительством жилья возводят социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы.

Также, говорит Собянин, "много внимания уделяется обустройству комфортной городской среды, включающей благоустроенные зеленые дворы, парки и зоны отдыха, магазины и удобный городской транспорт".

Не так давно, 25 октября, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что в январе – сентябре жилье в новостройках по программе реновации получили 36,8 тыс. человек. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года документы для переезда оформили 32,8 тыс. человек, а в 2024-м – 26,4 тыс. Только с июля по сентябрь квартиры в новостройках получили почти 14 тыс. жителей расселяемых домов.

Всего за девять месяцев квартиры по программе реновации получили жители 552 старых домов.

Согласно ранее опубликованному проекту бюджета Москвы на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов, расходы составят 6,589 трлн руб., за три года – 20,153 трлн руб.

В том числе по программе "Жилище" планируется потратить в течение трех лет 1,865 трлн рублей. Из них на строительство нового жилья, реновацию существующей жилой застройки и выполнение обязательств по обеспечению жильем граждан – 1,364 трлн (458,9 млрд в 2027-м, 458,7 млрд в 2028-м, 447,2 млрд в 2029-м).