Нарезала яблоки, смешала 3 ингредиента – и в духовку: яблочный крамбл без замеса теста за 40 минут

На подготовку уходит совсем немного времени, а примерно через 40 минут получается ароматный десерт с мягкими яблоками и румяной хрустящей верхушкой.

Что понадобится

Для формы примерно 20×20 см я беру:

5–6 средних яблок;

100 г пшеничной муки;

80 г холодного сливочного масла;

70 г сахара;

лимонный сок;

корица.

Если яблоки очень сладкие, количество сахара можно немного уменьшить. А если хочется более насыщенного вкуса, к начинке можно добавить немного измельченных орехов.

Сначала готовлю яблоки. Яблоки мою, удаляю сердцевины и нарезаю небольшими кусочками. Кожицу обычно не снимаю: после запекания она становится мягкой и практически не ощущается.

Перекладываю яблоки в форму, сбрызгиваю лимонным соком и посыпаю корицей. Перемешиваю прямо в форме, чтобы специя равномерно распределилась.

Если яблоки очень сочные, больше никакой жидкости не добавляю. При запекании они сами дадут достаточно сока, который смешается с маслом и сахаром из верхнего слоя.

Крошка готовится за пару минут. Для крошки мне нужны всего три основных ингредиента – мука, сахар и сливочное масло.

Холодное масло нарезаю небольшими кубиками, добавляю муку и сахар, а затем быстро перетираю все пальцами. Долго вымешивать не нужно: задача состоит не в том, чтобы получить тесто, а в том, чтобы образовались небольшие влажные крошки.

Именно поэтому крамбл для меня гораздо удобнее многих яблочных пирогов: ничего не нужно раскатывать, делить на части или аккуратно выкладывать слоями.

Отправляю в духовку. Распределяю крошку поверх яблок и ставлю форму в духовку, заранее разогретую до 180°С.

Выпекаю примерно 35 минут. Ориентируюсь не только на время: верх должен хорошо подрумяниться, а яблоки – стать мягкими. Если яблоки были нарезаны крупно, им может потребоваться еще несколько минут.

После духовки оставляю крамбл постоять примерно 10 минут. Начинка за это время немного загустеет, а хрустящая корочка не успеет размокнуть.

Как я его подаю. Самый простой вариант – есть крамбл теплым, прямо из формы. Но особенно вкусно получается, если положить сверху шарик ванильного мороженого. Холодное мороженое постепенно тает от горячих яблок, а сладкая сливочная начинка хорошо сочетается с корицей.

Можно также посыпать готовый десерт небольшим количеством сахарной пудры.

Мне нравится этот рецепт еще и потому, что его практически невозможно испортить: если яблоки оказались слишком кислыми, добавляю чуть больше сахара, если хочется более ароматного десерта – немного увеличиваю количество корицы.

А если в конце августа дома вдруг оказывается слишком много яблок, этот крамбл становится одним из самых простых способов превратить их в горячий домашний десерт без долгого стояния у плиты.