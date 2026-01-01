Некоторые россияне с совершеннолетними детьми сохранят право на семейную налоговую выплату

"Одно из обязательных условий выплаты – в семье должно быть двое и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если они обучаются очно (кроме обучения по дополнительным образовательным программам)", – говорится в сообщении в канале министерства в мессенджере "Макс".

В ведомстве уточнили, что при достижении ребенком 18 лет, если он не зачислен в вуз или колледж, условие для получения выплаты временно прекращается.

Заявления на ежегодную семейную выплату за 2025 год принимаются до 30 сентября 2026 года включительно. Поэтому, если ребенок поступил учиться, после выхода приказа о зачислении у семьи будет время подготовить необходимые документы и направить заявление.

Кто может претендовать на семейную налоговую выплату

С 1 июня Социальный фонд России начал прием заявлений на предоставление семейной налоговой выплаты. Оформить ее могут родители, воспитывающие двух и более детей. Они должны быть официально трудоустроены, получать зарплату, с которой в предыдущем году был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, Соцфонд вернет разницу.

Претендовать на выплату можно при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточного минимума. "Профиль" подробно рассказывал о других условиях и о том, что еще нужно знать об этой мере поддержки.

Большинство данных для назначения выплаты Соцфонд запрашивает у профильных ведомств самостоятельно. Однако заявитель должен сам предоставить справку из образовательного учреждения, которая подтвердит факт очного обучения ребенка (детей), сведения о наличии или отсутствии у него стипендии и ее размер за предыдущий год.

Как указывали в Соцфонде, по итогам первого месяца предоставления новой меры поддержки работающим родителям ее средний размер составил 30 тыс. руб. В каждом конкретном случае сумма индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.