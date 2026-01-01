"Новогодней столицей России" стал Омск

"Получение статуса «Новогодняя столица России» – важное событие для Омска и всего региона. Оно позволит привлечь дополнительное внимание туристов, расширить праздничную программу и представить гостям сибирское гостеприимство, культурные традиции и самобытность Омской области", – указывают в правительстве региона.

В Минкультуры заявляют о готовности "оказать всестороннюю информационную поддержку".

Проект "Новогодняя столица России" был запущен Министерством культуры в 2012 году с целью развития внутреннего и событийного туризма.

При отборе учитывается уровень развития сети учреждений культуры, наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность к приему многочисленных туристов.

"Победитель конкурса «Новогодняя столица России» должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие, местные традиции и обычаи. Развлекательные мероприятия начинаются в декабре и заканчиваются по завершении новогодних каникул. Символом проекта является снежинка, которая передается от города к городу и изготавливается в произвольной технике", – указывают в Минкультуры.

Первой "Новогодней столицей" стала Казань. Праздничные мероприятия тогда проходили с 31 декабря 2012 года по 7 января 2013 года, их посетили более 100 тыс. человек.

В дальнейшем этот титул присваивался Вологде (2014), Владимиру (2015), Сортавале (2016), Тамбову (2017), Ханты-Мансийску (2018), Туле (2019), Рязани (2020, 2026), Калуге (2021), Нижнему Новгороду (2022), Новосибирску (2023), Суздалю (2024), Кирову (2025).