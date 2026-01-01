4 ноября 2026
USD 81.67 +0.7 EUR 91.6 +1.14
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Ноябрьские пенсии досрочно получат несколько миллионов россиян

Ноябрьские пенсии досрочно получат несколько миллионов россиян

Социальный фонд России досрочно переведет пенсии, дата выплаты которых приходится на 4 ноября – День народного единства, нерабочий праздничный день. По словам председателя Соцфонда Сергея Чиркова, это решение затронет 6,2 млн получателей по всей стране.

Часть россиян получит ноябрьские пенсии досрочно

©Kamrad71/Shutterstock/Fotodom

"Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности", – указали в Соцфонде во вторник, 3 ноября 2026 года.

Деньги поступят автоматически, обращаться за ними не требуется. Все документы для зачисления уже направлены в банки и "Почту России", сообщил Чирков.

В Соцфонде отмечают, что график детских выплат из-за праздничного нерабочего дня не поменяется. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву поступят 3 ноября. Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет придет по обычному графику – 5 ноября, в первый рабочий день после праздника.

Исключение – ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей. Если стандартная дата выпадает на выходной, перечисление производится в последний рабочий день недели. В ноябре его проведут 6-го числа.

Пенсии выплачиваются с 3-го по 25-е число каждого месяца. Точная дата зависит от региона и способа получения, через банк или почту. В праздничные дни график корректируется, чтобы пенсионеры не столкнулись с задержкой выплат. Если стандартная дата выплаты выпадает на праздник или выходной, пенсия выплачивается досрочно – обычно в последний рабочий день накануне. Деньги могут поступить в течение дня или уже к вечеру.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: детские пособия пенсии Социальный фонд России
Рекомендательный сервис