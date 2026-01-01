Ноябрьские пенсии досрочно получат несколько миллионов россиян

"Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности", – указали в Соцфонде во вторник, 3 ноября 2026 года.

Деньги поступят автоматически, обращаться за ними не требуется. Все документы для зачисления уже направлены в банки и "Почту России", сообщил Чирков.

В Соцфонде отмечают, что график детских выплат из-за праздничного нерабочего дня не поменяется. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву поступят 3 ноября. Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет придет по обычному графику – 5 ноября, в первый рабочий день после праздника.

Исключение – ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей. Если стандартная дата выпадает на выходной, перечисление производится в последний рабочий день недели. В ноябре его проведут 6-го числа.

Пенсии выплачиваются с 3-го по 25-е число каждого месяца. Точная дата зависит от региона и способа получения, через банк или почту. В праздничные дни график корректируется, чтобы пенсионеры не столкнулись с задержкой выплат. Если стандартная дата выплаты выпадает на праздник или выходной, пенсия выплачивается досрочно – обычно в последний рабочий день накануне. Деньги могут поступить в течение дня или уже к вечеру.