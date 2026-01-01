"Охотники на людей" из тайги и Арктики: чем опасны гибриды медведей на Кунашире

По его словам, потенциальная угроза связана прежде всего с особенностями пищевого поведения, которые гибриды могут унаследовать от белых медведей. Если бурые медведи, как правило, стараются избегать встречи с человеком и чаще нападают, когда чувствуют угрозу, то белые могут воспринимать людей как потенциальную добычу.

"Гибриды способны сочетать плотоядность белого медведя и агрессию бурого, превращаясь в опасного хищника переходной зоны между Арктикой и тайгой", – заявил Сафонов в интервью РИА Новости.

Биолог также предположил, что в ближайшие десятилетия такие животные могут встречаться чаще. По его мнению, это делает вопросы безопасности людей в местах их возможного обитания все более актуальными.

Почему на Кунашире могут появляться гибриды медведей

Одной из главных причин возможного появления гибридов белого и бурого медведей биологи называют изменение климата. Кандидат биологических наук Дмитрий Фёдоров объяснил, что из-за сокращения площади арктических льдов белые медведи могут смещаться южнее в поисках пищи. Бурые медведи, напротив, продвигаются на север.

В результате ареалы двух близких видов пересекаются и животные получают возможность встречаться и скрещиваться. По словам Сафонова, такие случаи происходят естественным путем, без вмешательства человека.

Кунашир – самый южный остров Большой Курильской гряды. Для него характерен влажный морской климат: лето здесь прохладное и туманное, а зима – мягкая и снежная.

Где уже встречались гибриды белых и бурых медведей

Подобные случаи ранее фиксировали в Канаде. В 2006 году там обнаружили гибридов белого медведя и гризли, которых называют пизли. Название образовано от английских слов polar (полярный) и grizzly (гризли).

Появление таких животных связывают с пересечением ареалов двух видов.