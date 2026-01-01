"Диджитал Индекс" – первая премия в области рекламы, в которой результаты определяют сами рекламодатели. На церемонии соберутся участники диджитал-рынка: маркетологи, владельцы и топ-менеджеры агентств, лидеры мнений, представители медиаплощадок и брендов. В рамках события объявят итоги рейтинга "Диджитал Индекс 2026".

В этом году премия AdIndex Awards получила новое название – "Диджитал Индекс". Переименование связано с тем, что теперь у AdIndex есть две самостоятельные премии. Помимо награды для лучших игроков рекламного рынка в рамках рейтинга "Диджитал Индекс", появилась премия "Высокая технология", которая впервые прошла 26 июня 2026 года в рамках конференции "AdIndex Сити" и отметила лидеров рейтинга "Технологический индекс".

В 2026 году AdIndex изменил подход к отбору респондентов. Если раньше в опросе участвовали только представители компаний, которые тратили на интернет-рекламу более 50 млн рублей в год, то теперь эти ограничения сняты. Участие в новом опросе приняли заказчики с разным масштабом бизнеса. Это позволило составить отдельные рейтинги в четырех кластерах обслуживаемых клиентов, разбитых по размеру годовой выручки:

Микро/Нано: до 500 млн;

МСБ (малый и средний): 500 млн – 10 млрд;

Крупный: 10 млрд – 50 млрд;

Гигант: от 50 млрд.

В 2026 году в рейтинг добавили новый показатель – баллы за бронзовые, серебряные и золотые награды, полученные в премии диджитал-кейсов "Проксима". Кроме того, исследование расширилось на восемь новых сегментов.

Ирина Пустовит, руководитель исследовательского направления AdIndex: "Индустрия находится в постоянном движении. Каждый год оно только усложняется, и, чтобы предотвратить его превращение в броуновское, мы решили чуть-чуть этот процесс упорядочить. Для этого рассмотрели привычные метрики в разрезе масштабов бизнеса обслуживаемых клиентов. Так появились отдельные рейтинги, из которых, надеемся, станет более понятно, куда идти за prêt-à-porter, куда за Demi-Couture, а куда – за Hot Couture. Так появились рейтинги по масштабам обслуживаемых клиентов".

Тема премии «Диджитал Индекс» в 2026 году – "Ритм индустрии". Концепция отражает динамику рекламного рынка, где компании, технологии и люди формируют единое движение. Центральным элементом вечера станет музыкальное взаимодействие B2B DJ, где диджеями станут топы рекламного рынка, которые по очереди будут играть треки за одним пультом, создавая единое музыкальное пространство и импровизируя в режиме реального времени.

Мероприятие пройдет 27 ноября на площадке Connect (Москва, 5-й Донской проезд, 17) и объединит представителей рекламной индустрии для подведения итогов рейтинга "Диджитал Индекс" и нетворкинга. Гостей ждут партнерские активности, хореографическое шоу и церемония награждения лучших игроков рекламного рынка.

Возрастное ограничение: 16+