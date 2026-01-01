Украинский завод начнет производить в Литве боеприпасы по стандартам НАТО

Проект будет состоять из двух частей, пишет LRT в четверг, 13 августа 2026 года. В Пренайском районе (Каунасский уезд) предполагается создать цех по сборке боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. Еще одно производство – металлических компонентов для них – разместят в промышленном парке Алитуса на юге Литвы. Какие именно боеприпасы будут выпускаться, литовские власти пока не уточняют. Сумма инвестиций пока не раскрывается.

Днепровский энергомеханический завод, согласно данным украинского реестра, принадлежит Андрею Олексиенко и Виталию Боровко в равных долях. Украинский завод специализируется на промышленном оборудовании и механической обработке, однако новый проект предполагает оборонное производство.

Литва создает собственную индустрию боеприпасов

Проект ДЭМЗ станет частью быстро растущего литовского оборонно-промышленного сектора. После начала конфликта на Украине Вильнюс начал последовательно увеличивать производство вооружений внутри страны и привлекать иностранных производителей.

Крупнейший проект – завод германского Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Его строительство началось в 2025 году. Первоначально предприятие планировали запустить в 2026-м: сначала должна пройти квалификация производственной линии, после чего в 2027 году предполагается постепенное наращивание выпуска. Инвестиции в этот проект оцениваются примерно в €260–300 млн, предприятие должно создать не менее 150 рабочих мест.

Отдельно Литва развивает производство метательных зарядов и компонентов для артиллерийских боеприпасов. Таким образом, речь идет не об одном заводе, а о формировании полноценной цепочки производства.

В 2024–2025 годах Литва заключила соглашения с американской Northrop Grumman и норвежской Nammo о совместном производстве боеприпасов на государственном заводе Giraite. В рамках соглашения предприятие получает технологии для производства 35-мм боеприпасов. Литовское Минобороны связывает проект с расширением национальных производственных возможностей и обеспечением боеприпасами Литвы, союзников и Украины.

В июне 2026 года Giraite уже начал производство противодронных патронов. Первые пробные партии отправили в Швецию и Францию. Интерес к продукции проявили и другие страны.

Сколько Литва дала Украине

Литва остается одним из наиболее активных европейских доноров Украины. По данным литовского Министерства обороны, к ноябрю 2024 года сумма военной помощи Украине превысила €705 млн.

В феврале 2025 года ведомство сообщало уже о €769 млн военной помощи. Общая поддержка Украины, включая военную, гуманитарную и другую помощь, превысила €1,5 млрд.

В 2024 году Литва также утвердила долгосрочный пакет военной помощи Украине на €200 млн на 2024–2026 годы.

Отдельное обязательство Вильнюса – ежегодно направлять на поддержку Украины не менее 0,25% ВВП. В помощь входят вооружение и боеприпасы, обучение украинских военнослужащих, разминирование, средства ПВО, беспилотники и поддержка украинского оборонного производства.

При этом Литва одновременно резко увеличивает собственные оборонные расходы: утвержденный на 2026 год оборонный бюджет составляет €4,79 млрд, или 5,38% ВВП. Около €1,7 млрд из него предусмотрено на вооружение и военную технику.