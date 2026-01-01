Приготовить такие пирожки несложно, главное – правильно подготовить капусту и дать тесту хорошо подняться.
Ингредиенты для пирожков:
Из этого количества продуктов получится примерно 15–18 пирожков среднего размера.
Для теста:
- мука – 500 г;
- молоко – 250 мл;
- сухие быстродействующие дрожжи – 7 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л. без горки;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- сливочное масло – 30 г.
Для начинки:
- квашеная капуста – 500 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло – 2–3 ст. л.;
- сахар – ½–1 ч. л. по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу.
Для смазывания:
- яичный желток – 1 шт.;
- молоко – 1 ст. л.
Как приготовить пирожки с квашеной капустой
Если капуста слишком кислая или соленая, слегка промойте ее холодной водой и хорошо отожмите. Сильно промывать не нужно: так начинка потеряет характерный вкус.
Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте растительное масло на сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще 3–4 минуты.
Выложите к овощам квашеную капусту, перемешайте и тушите на небольшом огне примерно 20–30 минут. Если она суховата, добавьте немного воды. В конце попробуйте начинку, при необходимости добавьте сахар и черный перец. Готовую капусту полностью остудите: горячая начинка может испортить структуру теста.
Молоко слегка подогрейте – оно должно быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 5–10 минут, если этого требует инструкция к выбранным дрожжам.
В отдельной миске соедините яйцо, соль, растительное масло и растопленное, но уже остывшее сливочное масло. Влейте молоко с дрожжами и постепенно добавляйте просеянную муку.
Замесите мягкое эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам, поэтому не стоит сразу подсыпать слишком много муки: иначе пирожки получатся плотными. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1–1,5 часа. За это время тесто должно заметно увеличиться в объеме.
Когда тесто подойдет, слегка обомните его и разделите на 15–18 одинаковых кусочков. Каждый скатайте в шарик, затем раскатайте или разомните руками в небольшую лепешку. В центр положите примерно столовую ложку остывшей капустной начинки. Соедините края и тщательно защипните, чтобы начинка не вытекала при выпекании. Переверните пирожок швом вниз и немного приплюсните.
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние. Накройте полотенцем и оставьте на 15–20 минут. За это время пирожки станут более пышными.
Смешайте желток с молоком и аккуратно смажьте заготовки. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирожки примерно 20–25 минут, пока они не станут золотистыми. Время может немного отличаться в зависимости от размера изделий и особенностей духовки.
Готовые пирожки переложите на решетку и накройте чистым полотенцем на 5–10 минут. Так корочка останется мягкой, а тесто не пересохнет.
Секреты вкусных пирожков с квашеной капустой
- Не кладите слишком кислую начинку. Если капуста резкая на вкус, промойте ее и добавьте немного сахара при тушении.
- Обязательно остудите начинку. Горячая капуста может сделать тесто влажным и помешать ему хорошо пропечься.
- Не забивайте тесто мукой. Оно должно оставаться мягким и эластичным – именно так получаются воздушные пирожки.
- Не пропускайте расстойку. После формирования заготовкам нужно немного времени, чтобы снова подняться.
- Не передерживайте выпечку в духовке. Как только пирожки зарумянились, проверьте готовность: слишком долгое выпекание сделает их сухими.