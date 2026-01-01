Приготовить такие пирожки несложно, главное – правильно подготовить капусту и дать тесту хорошо подняться.

Ингредиенты для пирожков:

Из этого количества продуктов получится примерно 15–18 пирожков среднего размера.

Для теста:

мука – 500 г;

молоко – 250 мл;

сухие быстродействующие дрожжи – 7 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л. без горки;

растительное масло – 3 ст. л.;

сливочное масло – 30 г.

Для начинки:

квашеная капуста – 500 г;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

растительное масло – 2–3 ст. л.;

сахар – ½–1 ч. л. по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

Для смазывания:

яичный желток – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.

Как приготовить пирожки с квашеной капустой

Если капуста слишком кислая или соленая, слегка промойте ее холодной водой и хорошо отожмите. Сильно промывать не нужно: так начинка потеряет характерный вкус.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте растительное масло на сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще 3–4 минуты.

Выложите к овощам квашеную капусту, перемешайте и тушите на небольшом огне примерно 20–30 минут. Если она суховата, добавьте немного воды. В конце попробуйте начинку, при необходимости добавьте сахар и черный перец. Готовую капусту полностью остудите: горячая начинка может испортить структуру теста.

Молоко слегка подогрейте – оно должно быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 5–10 минут, если этого требует инструкция к выбранным дрожжам.

В отдельной миске соедините яйцо, соль, растительное масло и растопленное, но уже остывшее сливочное масло. Влейте молоко с дрожжами и постепенно добавляйте просеянную муку.

Замесите мягкое эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам, поэтому не стоит сразу подсыпать слишком много муки: иначе пирожки получатся плотными. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1–1,5 часа. За это время тесто должно заметно увеличиться в объеме.

Когда тесто подойдет, слегка обомните его и разделите на 15–18 одинаковых кусочков. Каждый скатайте в шарик, затем раскатайте или разомните руками в небольшую лепешку. В центр положите примерно столовую ложку остывшей капустной начинки. Соедините края и тщательно защипните, чтобы начинка не вытекала при выпекании. Переверните пирожок швом вниз и немного приплюсните.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние. Накройте полотенцем и оставьте на 15–20 минут. За это время пирожки станут более пышными.

Смешайте желток с молоком и аккуратно смажьте заготовки. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирожки примерно 20–25 минут, пока они не станут золотистыми. Время может немного отличаться в зависимости от размера изделий и особенностей духовки.

Готовые пирожки переложите на решетку и накройте чистым полотенцем на 5–10 минут. Так корочка останется мягкой, а тесто не пересохнет.

Секреты вкусных пирожков с квашеной капустой