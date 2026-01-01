Почему NASDAQ потерял почти 3% и при чем здесь расходы на ИИ: что известно

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Что произошло на фондовых рынках в США

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам торгов в пятницу. NASDAQ потерял почти 3%, показав ощутимое падение на фоне распродаж в технологическом секторе. IT-сектор в S&P 500 оказался под давлением инвесторов.

Котировки Intel рухнули на фоне публикации финансовой отчетности – акции компании упали до района 18–19 долларов за бумагу, показав один из сильнейших обвалов в своей истории.

Amazon частично отыграла потери, но к закрытию пятницы снизилась на 6%. Вслед за чипмейкерами падали и другие акции: AMD потеряла 10,4%, Nvidia – 3,7%.

Почему произошел обвал фондовых рынков

Инвесторов разочаровали не только рост расходов на ИИ, но и результаты основного бизнеса. У Amazon замедлился рост подразделения e-commerce, а расходы на ИИ превысили прогнозы. Intel дала слабый прогноз на четвертый квартал и сообщила о спаде на рынке персональных компьютеров. Об этом пишет Reuters.

Основной момент, на который сейчас смотрят инвесторы, – это то, что капитальные затраты могут оказаться под давлением инвестиционного сообщества. Если капитальные затраты у таких гигантов начнут падать, заказы на полупроводники и оборудование для дата-центров могут резко сократиться.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, – Coinbase, MicroStrategy и Robinhood – также просели на фоне общей нестабильности рынка цифровых активов и массовых ликвидаций позиций.

Под распродажу попали и другие активы. Серебро и золото снизились в цене на фоне укрепления доллара США и ожидания решения ФРС по процентной ставке. На рынок также добавили неопределенности географические риски и геополитические новости с Ближнего Востока.

Есть ли пузырь ИИ

Спад в США отражает общие опасения вокруг окупаемости инвестиций в ИИ-инфраструктуру. На азиатских рынках технологические индексы и производители полупроводников также демонстрируют повышенную волатильность и снижение капитализации.

На рынке растет дискуссия о рисках перегрева сектора: некоторые аналитики находят опосредованные сходства с предыдущими технологическими пузырями и обращают внимание на рост долговой нагрузки инфраструктурных проектов.

Специалисты и инвесторы отмечают, что, несмотря на тревогу, такие гиганты, как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Amazon, генерируют десятки и сотни миллиардов долларов операционного денежного потока, чего не было у компаний в эпоху доткомов 2000 года. Эксперты подчеркивают, что текущие корпоративные расходы на ИИ остаются сильными, а фундаментальные финансовые показатели крупнейших игроков держат отрасль от катастрофического сценария.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на участников закрытой инвестиционной конференции Robin Hood в Нью-Йорке, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не видит "истемных рисков в стремительном развитии сектора искусственного интеллекта. "Это вам не Pets.com", – подчеркнул глава американского Минфина.

По мнению экспертов, речь не о том, что у ИИ-компаний "кончились деньги", а о том, что рынок кредитного финансирования начинает испытывать дефицит емкости и аппетита к риску для нового огромного потока займов под дата-центры, чипы, электроэнергию.

Кредитный рынок для проектов в сфере искусственного интеллекта подходит к пределам по обеспечению займов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, процентные ставки по облигациям и кредитам на строительство ИИ‑инфраструктуры выросли до двузначных значений, а банкам становится все сложнее передавать риски страховщикам и другим инвесторам.

Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

