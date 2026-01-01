Порог долга для ареста имущества повысят до 10.000 рублей

В пояснительной записке такое изменение пороговой суммы называют "индексацией".

При долге ниже этой суммы такие меры применять нельзя.

Исключения сохранятся для социальных и публично значимых требований: это взыскание алиментов, компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью (включая случаи смерти кормильца), возмещение морального вреда и другие подобные требования.

Также в соответствии с законопроектом приставы смогут запрашивать сведения о наличии у должника цифровых рублей.

Новые нормы вступят в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.