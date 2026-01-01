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Порог долга для ареста имущества повысят до 10.000 рублей

В первом чтении Госдумой принят законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ "Об исполнительном производстве". В соответствии с ним повышается с 3000 до 10.000 рублей минимальная сумма задолженности, при которой судебный пристав-исполнитель вправе применить обеспечительные меры, включая арест имущества и запрет регистрационных действий, сообщают в Думе 11 ноября 2026 года, в среду.

Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону "Об исполнительном производстве"

©Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В пояснительной записке такое изменение пороговой суммы называют "индексацией".

При долге ниже этой суммы такие меры применять нельзя.

Исключения сохранятся для социальных и публично значимых требований: это взыскание алиментов, компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью (включая случаи смерти кормильца), возмещение морального вреда и другие подобные требования.

Также в соответствии с законопроектом приставы смогут запрашивать сведения о наличии у должника цифровых рублей.

Новые нормы вступят в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

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Метки: законодательство законопроект ФССП
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