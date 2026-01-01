В первоначальном варианте законопроекта была статья 86.6: она обязывала платформы выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов их партнерами. Предполагалось, что ФНС подготовит специальный перечень с детальным описанием контрольных функций маркетплейсов, а все информационное взаимодействие по вопросам налогового контроля будет вестись через личный кабинет партнера на площадке.

В обновленной редакции ко второму чтению положения о таких обязанностях платформ отсутствуют, пишут "Ведомости" в среду, 18 ноября 2026 года. Это означает, что торговые площадки не будут наделены правом фактически останавливать продажи отдельных партнеров, которые не явились по вызову в ФНС или не представили запрошенные документы. Обмен сведениями о подозрительных операциях сохраняется.

Против предложенного механизма выступили бизнес-объединения, сами маркетплейсы и комитет Госдумы по бюджету и налогам. Аргумент маркетплейсов состоял в том, что площадка является коммерческим партнером продавца, а не независимым налоговым органом. Возложение на нее контрольных функций могло привести к конфликтам с собственными контрагентами.

Предприниматели возразили против инициативы, поскольку продавец мог бы лишиться возможности торговать и понести ущерб не из-за доказанной налоговой задолженности, а из-за неявки в инспекцию или непредставления документов. Кроме того, первоначальный проект не предусматривал механизм восстановления прежних позиций карточек товаров в поисковой выдаче после разблокировки.

Контроль за маркетплейсами становится комплексным

Регулирование маркетплейсов в России постепенно переходит от отдельных требований к комплексному контролю за цифровыми платформами. В центре внимания властей – отношения площадок с продавцами и покупателями, прозрачность скидок и комиссий, борьба с контрафактом и уклонением от налогов, а также ответственность платформ за товары и информацию о них.

Первым системным документом стал закон №289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики", принятый летом 2025 года и вступивший в силу 1 октября 2026-го. До этого отношения маркетплейсов с продавцами во многом определялись внутренними правилами самих площадок, которые те могли менять в одностороннем порядке.

Закон установил общие требования к работе платформ. В частности, маркетплейсы должны проверять продавцов и сведения о товарах, соблюдать правила изменения договоров, раскрывать принципы формирования поисковой выдачи. Площадки также не могут принудительно подключать продавцов к скидочным акциям за их счет. Предусмотрены механизмы досудебного разрешения споров и ответственность операторов за нарушения.

В сентябре 2026 года Минэкономразвития представило второй пакет инициатив: среди предложений – запрет устанавливать для российских продавцов комиссии выше, чем для иностранных партнеров за аналогичные услуги, и дополнительные требования к проверке карточек товаров. Предполагаемый срок вступления этих норм в силу – 1 марта 2027 года.

Рынок онлайн-торговли в России постепенно переходит от бурного роста к стабильному. Суммарные продажи трех крупнейших маркетплейсов в стране – Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркета" – в 2025 году составили 8,59 трлн руб., прибавив год к году 32,2%.