Праздники 1 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День судебного пристава в России;

День менеджера;

Международный день вегана;

День всех святых у западных христиан;

День гадания на кофейной гуще;

День лисы;

Международный день ароматической свечи;

День автора в США;

День чистки зубов в США;

День приготовления еды для домашних питомцев;

День нулевых задач;

Поминовение перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского;

Иванов день;

День мёртвых в Мексике.

Праздники 1 ноября 2026 года

День судебного пристава в России. 1 ноября в России отмечают профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Он установлен указом президента РФ от 8 сентября 2009 года №1019. Дата связана с подписанием Александром II положения, определившего статус судебных приставов в 1865 году.

День менеджера. Неофициальный профессиональный праздник посвящен специалистам, которые организуют работу коллективов, управляют проектами и отвечают за развитие компаний. В этот день поздравляют руководителей, администраторов, управляющих и других представителей управленческих профессий.

Международный день вегана. Праздник появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество Великобритании отмечало 50-летие со дня основания. Дата посвящена веганству – образу жизни, предполагающему отказ от продуктов и товаров животного происхождения.

День всех святых у западных христиан. 1 ноября католики и другие западные христиане отмечают праздник в честь всех святых, как официально прославленных церковью, так и тех, чьи имена остались неизвестными. На следующий день, 2 ноября, в католической традиции поминают усопших.

День гадания на кофейной гуще. Неофициальный праздник посвящен старинному способу гадания по узорам, которые остаются на дне чашки после выпитого кофе. Точное происхождение даты неизвестно. Ее отмечают любители кофе, эзотерики и необычных развлечений.

День лисы. Неофициальная дата посвящена одному из самых узнаваемых лесных животных. Это повод узнать больше о повадках лис, их роли в природе и необходимости бережного отношения к диким животным. Точное происхождение праздника не установлено.

Международный день ароматической свечи. Неофициальный праздник посвящен ароматическим свечам, которые используют для создания уюта и приятной атмосферы. Отметить его можно покупкой любимого аромата или спокойным вечером при свечах.

День автора в США. 1 ноября в американском календаре отмечают National Authors' Day. Это повод поблагодарить писателей за книги и истории, которые вдохновляют читателей, и вспомнить любимых авторов.

День чистки зубов в США. National Brush Day отмечают на следующий день после Хэллоуина, когда дети традиционно получают много сладостей. Дата напоминает о важности ежедневной гигиены полости рта и регулярной чистки зубов.

День приготовления еды для домашних питомцев. Неофициальный американский праздник предлагает посвятить внимание домашним животным и приготовить для них особое угощение. При этом важно учитывать особенности питания питомца и рекомендации ветеринарного специалиста.

День нулевых задач. Шуточный праздник отмечают в первое воскресенье ноября, поэтому в 2026 году он приходится на 1 ноября. Его идея проста: хотя бы на один день отказаться от бесконечного списка дел, не заниматься многозадачностью и позволить себе полноценный отдых.

Воспоминание перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. Православная церковь 1 ноября вспоминает перенесение мощей святого Иоанна Рыльского, одного из наиболее почитаемых болгарских подвижников. Он жил в X веке, прославился монашеской жизнью и считается основателем Рильского монастыря.

Иванов день. В народном календаре 1 ноября называют Ивановым днём. На Руси в эту пору провожали осень и встречали зиму, завершали полевые работы и готовились к холодам. По погоде пытались предсказать характер предстоящей зимы.

День мёртвых в Мексике. El Día de Muertos – один из самых известных мексиканских праздников, посвященный памяти умерших родственников и близких. Торжества проходят 1 и 2 ноября: семьи создают алтари с фотографиями, свечами, цветами и любимыми блюдами усопших, посещают кладбища и устраивают семейные встречи.