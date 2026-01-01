Праздники 1 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

День любителей сериалов;

День написания бумажных писем;

годовщину начала Второй Мировой войны;

годовщину основания Кёнигсберга – Калининграда.

Праздники и памятные даты 1 сентября 2026 года

День знаний. Официальный праздник в России и ряде других государств бывшего СССР. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году. После распада Советского Союза традиции этого праздника получили частичное продолжение в постсоветских республиках.

В этот день в школах обычно проводятся торжественные линейки, звучит первый звонок. Затем следуют классные часы, установочные уроки.

Следует уточнить, что 1 сентября отнюдь не всегда было началом учебного года в нашей стране. Так, в Советском Союзе единое начало учебного года в этот день было установлено только в 1935 году. За рубежом же традиции разнятся – где-то учебный год начинается в январе, где-то – в апреле. В странах Запада это, как правило, происходит в период с конца августа по конец сентября, причем различия есть даже внутри отдельных государств.

Знания бесценны. Важность их приобретения представляется абсолютной. Однако здесь есть слишком много разнообразных подводных камней, с которыми, не исключено, школа могла бы справляться лучше.

День любителей сериалов. Праздник отечественный, появился он, кажется, лишь в 2023 году по инициативе одного из онлайн-кинотеатров.

Ясно, почему этот праздник может быть востребованным – сериалы невероятно популярны. И не без причин. Современные сериалы как будто переросли формат легкого развлечения и превратились в глубокие, детализированные истории, способные конкурировать с большим кинематографом.

Хронометраж в десятки часов позволяет детально прописать эволюцию героев, их внутренние конфликты и взаимоотношения, чего невозможно достичь в рамках двухчасового фильма. Просмотр историй помогает людям справляться со стрессом, сублимировать агрессию или проживать эмоции, которых не хватает в повседневности.

Появился даже такой психологический феномен как "сериаломания", люди становятся зависимыми от просмотра сериалов.

Снискавшие признание сериалы можно перечислять часами, их снимают, снимают и снимают. Выбор – на любой вкус. Кому "Доктора Хауса", а кому – "Постучись в мою дверь", кому "Интернов", а кому – "Чертову службу в госпитале Мэш".

Как можно отметить этот день? Так даже и не ответишь с первой попытки. Посмотреть что-нибудь? Скажем, прекрасный канадский сериал "Пращи и стрелы"?

День написания бумажных писем. Это лишь один из подобных дней (также отмечается, например, 11 ноября). Похоже, дату 1 сентября предложил австралийский художник и писатель Ричард Симпкин в 2014 году.

Зачем этот день? Чтобы сохранить традиции личной переписки от руки, напомнить о красоте живого слова и ценности бумажных писем в эпоху цифровых технологий. Ведь люди писали друг другу бумажные письма веками. Подчас эти письма достигали фантастических размеров – они могли содержать многие и многие десятки рукописных страниц.

Широкую известность получили и многие романы в письмах. Взять хоть, например, "Страдания юного Вертера" Гёте или "Бедных людей" Достоевского. Они наглядно демонстрируют интереснейшую динамику, которая появляется при обмене письмами.

Как отметить этот день? Может быть, написать письмо на бумаге? Даже и самому себе. Как вариант – написать письмо для своеобразной "капсулы времени": рассказать о том, что тревожит, и убрать куда подальше с целью открыть через год, пять или десять. Или, например, неплохая идея – отправить анонимное (или неанонимное) теплое послание в дом престарелых или хоспис (тем людям, которые там живут, зачастую отчаянно не хватает внимания).

В конце концов, если не хочется писать именно письмо (это может показаться слишком требовательным жанром), можно хотя бы подписать открытку.

Годовщина начала Второй Мировой войны. 1 сентября 1939 года было положено начало крупнейшему и самому разрушительному военному конфликту в истории человечества. Всего за шесть лет войны погибло до 65 млн человек.

В общей сложности во Второй мировой войне приняли участие 62 государства из 74 существовавших в то время. Это число, правда, лукаво – большинство из теоретически участвовавших в войне государств (Никарагуа, Парагвай, Либерия, многие другие) сделали это исключительно на бумаге.

В отличие от войны Первой в отношении предпосылок, причин Второй существует относительно широкий консенсус. Версальский мир нанес сильный удар Германии, но отнюдь не сломил ее мощь, а наоборот подогрел желание расквитаться. После прихода к власти в Берлине Адольфа Гитлера и НСДАП в 1933 году Рейх взял курс на последовательную ревизию условий Версаля. Попытки как сдерживания, так и умиротворения не принесли желаемых успехов.

Вехи той войны хорошо известны (или должны быть хорошо известны).

1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция, ранее давшие полякам свои гарантии, объявили войну Германии (и некоторые пуристы отсчитывают собственно мировую войну именно с 3-го числа). В течение первого периода войны немецким войскам почти неизменно сопутствовал успех. Сильнейшим потрясением оказался быстрый крах Франции, считавшейся первоклассной военной державой.

22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в Советский Союз – началась Великая Отечественная война. 7 декабря 1941 года "Кидо Бутай" (оперативное авианосное соединение японского Императорского флота) списало в утиль немалую часть Тихоокеанского флота США – так что в войну вступили и Штаты.

Решающий перелом в войне последовал в 1942 – 1943 годах. Сначала американцы смогли одержать "невероятную победу" у Мидуэя, завершив тем самым победное шествие японского флота по Тихому и Индийскому океанам. 19 ноября 1942 года началась операция "Уран" – контрнаступление Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов под Сталинградом, увенчавшееся разгромом VI немецкой армии и сдачей в плен ее командующего Паулюса.

В июле 1943 года Клюге и Манштейну не удалось взломать Курскую дугу, после чего сомнения в будущей окончательной победе советских войск в войне с Германией отпали. И в том же июле англичанам удалось остановить рвавшегося к Александрии и Суэцкому каналу Роммеля.

Дальше были освобождение Украины и "Багратион", взятие Варшавы и Будапешта, высадка союзников в Северной Африке, Италии, Франции. В ночь с 8 на 9 мая немецким командованием был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

О последующих событиях нередко забывают – и зря.

6 августа атомная бомба была сброшена на Хиросиму, 9 августа – на Нагасаки. Было пролито немало чернил по поводу степени оправданности этих действий, но, право слово, тот уровень, который продемонстрировали американцы на Иводзиме и Окинаве безо всякого сомнения предвещал чудовищные потери при одной только попытке сухопутной операции на Кюсю.

8 же августа войну Японии объявил и СССР. 9 августа началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Советской стороне удалось в кратчайшие сроки перебросить на Дальний Восток и вывести в районы сосредоточения колоссальные силы – их так толком и не выявила японская разведка. Когда же операция началась, Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный фронты, главнокомандующим которых выступал Александр Михайлович Василевский, прекратили существование миллионной Квантунской армии буквально за несколько дней. При этом войска Забайкальского фронта прорвались через хребты Большого Хингана, что считалось японскими планировщиками невозможным.

Все закончилось 2 сентября 1945 года на борту USS Missouri (третий в серии возможно лучших линкоров той войны). Там и тогда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Годовщина основания Кёнигсберга – Калининграда. Как считается, 1 сентября 1255 года на холме в нижнем течении реки Прегель тевтонскими рыцарями был заложен замок. Поначалу он был деревянным, затем его сменил кирпичный.

Интересно, что "кёнигом" ("королем"), в честь которого замок (а потом и город) получил название был не немец и даже не поляк (пригласили-то тевтонов для борьбы с пруссами – язычниками именно поляки), а чех. Им стал воинственный король Богемии Пржемысл Оттокар II, который лично прибыл на берега Балтики со своими полками. "Король Железный и Золотой" Оттокар II был одним из могущественнейших владетелей Европы той поры.

Вообще-то, есть и другие объяснения названия, но это является наиболее устоявшимся и распространенным.

Вокруг замка вырос город, который всегда был очень важным для этого региона, для Германии. В числе наиболее известных его уроженцев – Иммануил Кант.

В России Кёнигсберг часто называли Королевец. Одно время он даже оказался в ее составе – жители города присягнули Елизавете Петровне после вступления русских войск в 1758 году, в ходе Семилетней войны. Правда, в 1762 году его вернули пруссакам.

А уже в сравнительно недавнем прошлом Кёнигсберг (как и вся северная часть Восточной Пруссии) был включен в состав СССР. Это произошло после Второй Мировой войны, по решению Потсдамской конференции. 4 июля 1946 года после смерти бывшего Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина город был назван в его честь. Именно эта дата отмечается как День города.