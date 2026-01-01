Праздники 18 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День географа в России;

Всемирный день исследования рака молочной железы;

День осведомленности о синдроме Стивенса – Джонсона;

День противозачаточных средств;

День открытия гелия;

Международный день вина пино-нуар;

День лучших друзей;

День "Никогда не сдавайся";

День общего языка;

День топора;

День памяти мученика Евсигния Антиохийского;

Предпразднство Преображения Господня;

Евстигней Житник, или Луков день.

Праздники 18 августа 2026 года

День географа в России. Профессиональный праздник специалистов в области географии и смежных наук. Дата отмечается в честь основания Русского географического общества в 1845 году. Праздник учрежден по инициативе Русского географического общества и посвящен развитию географической науки и популяризации знаний о природе и территориях России.

Всемирный день исследования рака молочной железы. Тематическая медицинская дата, посвященная поддержке научных исследований в области заболеваний молочной железы. В этот день обращают внимание на развитие методов диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний.

День осведомленности о синдроме Стивенса – Джонсона. Информационная дата, посвященная редкому тяжелому поражению кожи и слизистых оболочек, которое может быть связано с лекарственной реакцией или инфекцией. Праздник призван повышать информированность о заболевании и необходимости своевременной медицинской помощи.

День противозачаточных средств. Неофициальная тематическая дата, связанная с историей современной контрацепции. 18 августа 1960 года в США было разрешено к применению первое пероральное противозачаточное средство.

День открытия гелия. Научно-памятная дата, связанная с обнаружением гелия в спектре солнечного излучения. 18 августа 1868 года французский астроном Пьер Жансен обнаружил неизвестную спектральную линию во время наблюдения солнечного затмения. Позднее выяснилось, что она принадлежит новому химическому элементу – гелию.

Международный день вина пино-нуар. Неофициальная гастрономическая дата, посвященная сорту винограда "пино-нуар" и винам, которые из него производят. Этот сорт широко используется в виноделии Франции и других стран.

День лучших друзей. Неофициальный праздник, посвященный дружбе и общению. 18 августа можно использовать как повод встретиться с близкими друзьями или напомнить им о себе.

День "Никогда не сдавайся". Неофициальная тематическая дата, посвященная настойчивости, преодолению трудностей и стремлению доводить начатые дела до конца.

День общего языка. Неофициальный праздник, посвященный взаимопониманию и способности находить общий язык с другими людьми. День связан с идеями диалога, уважения и сотрудничества.

День топора. Неофициальная тематическая дата, посвященная истории плотницкого и столярного дела. Топор на протяжении веков использовался для обработки древесины, строительства и различных ремесленных работ.

День памяти мученика Евсигния Антиохийского. Православная церковь 18 августа вспоминает мученика Евсигния, жившего в III–IV веках. Он много лет служил в римском войске, а в преклонном возрасте вернулся в Антиохию и посвятил жизнь молитве. Во время гонений при императоре Юлиане Отступнике Евсигний открыто исповедовал христианскую веру и был казнен.

Предпразднство Преображения Господня. Православная церковь в этот день готовится к празднику Преображения Господня, который отмечается 19 августа. В этот день совершаются богослужения предпразднства, а верующие готовятся к одному из значимых событий церковного календаря.

Евстигней Житник, или Луков день. В народном календаре 18 августа связано с памятью мученика Евсигния Антиохийского и хозяйственными работами конца лета. В это время завершали уборку хлебов, собирали лук и чеснок, готовили ячменный хлеб и старались защитить урожай от дождей. По народным поверьям, громкое эхо предвещало ясную погоду, а низкие облака – дождь и хороший урожай грибов.