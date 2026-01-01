Праздники 19 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День мотострелковых войск России;

День рождения русской тельняшки;

День филателии, или День почтовой марки;

День фронтовой собаки;

Всемирный день фотографии;

Международный день орангутана;

Всемирный день гуманитарной помощи;

Преображение Господне;

Яблочный Спас.

Праздники 19 августа 2026 года

День мотострелковых войск России. Неофициальная профессиональная дата, связанная с историей развития отечественных мотострелковых подразделений. Ее связывают с 19 августа 1914 года, когда в Российской империи началось формирование Первой автомобильной пулеметной роты, ставшей одним из прообразов последующих броневых и моторизованных подразделений. При этом 19 августа не является официальным федеральным воинским праздником: мотострелковые подразделения относятся к Сухопутным войскам, общий профессиональный день которых отмечается 1 октября.

День рождения русской тельняшки. Неофициальная памятная дата, посвященная полосатой нательной рубахе российских моряков. 19 августа 1874 года был утвержден документ, закрепивший тельняшку как элемент формы российского флота. Сегодня тельняшка остается одним из узнаваемых символов военно-морской традиции России.

День филателии, или День почтовой марки. Памятная дата для коллекционеров и любителей истории почты. В России ее история связана с первым Днем филателии, проведенным в 1922 году: тогда была выпущена благотворительная серия "Филателия – детям", часть средств от которой направлялась на помощь детям.

День фронтовой собаки. Памятная дата посвящена служебным собакам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Дата связана с подвигом овчарки Дины, которая 19 августа 1943 года во время "рельсовой войны" подорвала вражеский эшелон и выжила. Памятные мероприятия проводятся при участии Музея Победы.

Всемирный день фотографии. Международная тематическая дата, посвященная фотографии и ее истории. Дата связана с 19 августа 1839 года, когда французское правительство объявило о приобретении технологии дагеротипии Луи Дагера. Современный праздник отмечают фотографы, музеи, галереи и образовательные проекты.

Международный день орангутана. Природоохранная дата, посвященная сохранению орангутанов и их естественной среды обитания. 19 августа экологические организации и природоохранные проекты обращают внимание на сокращение лесов Борнео и Суматры, незаконную торговлю животными и другие угрозы для этих приматов.

Всемирный день гуманитарной помощи. Международный день ООН посвящен сотрудникам гуманитарных организаций и людям, пострадавшим от конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Дата установлена в память о погибших при взрыве штаб-квартиры ООН в Багдаде 19 августа 2003 года; в результате теракта погибли 22 человека, среди них специальный представитель Генерального секретаря ООН Сержиу Виейра ди Меллу. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день резолюцией 63/139.

Преображение Господне. Один из двунадесятых православных праздников, посвященный евангельскому событию Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. Согласно Евангелиям, перед ближайшими страданиями Христос явил апостолам Петру, Иакову и Иоанну Свою Божественную славу, а рядом с Ним явились пророки Моисей и Илия. Праздник отмечается ежегодно 19 августа и приходится на период Успенского поста.

Яблочный Спас. Народное название Преображения Господня, закрепившееся в русской традиции в связи с обычаем приносить в храм плоды нового урожая. На Руси к августу созревали яблоки, поэтому именно они стали главным символом праздника. После богослужения плоды освящали и раздавали родственникам, соседям и нуждающимся, а с этого времени начиналась более активная заготовка яблок на зиму. Традиция освящения плодов связана с древним церковным обычаем благодарить Бога за урожай; в разных регионах для освящения приносили также груши, виноград и другие плоды.