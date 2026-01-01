Преступность в Москве с 2017 года сократилась почти на четверть

"Снижение регистрации правонарушений установлено на территории практически всех округов столицы", – рассказал Васенин. Он отметил, что устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности сохраняется в Москве на протяжении последних девяти лет.

В январе – июне 2026 года число общеуголовных преступлений уменьшилось на 28,3%, посягательств на собственность – на 29,2%, преступлений против личности – на 7,9%. Количество тяжких и особо тяжких составов сократилось на 13,9%.

Детальная статистика преступлений в Москве

В марте 2026 года начальник столичного главка МВД Олег Баранов приводил детальную статистику за десятилетие. По его словам, за последние 10 лет ежегодное число зарегистрированных преступлений в Москве сократилось на 31%, а по итогам 2025 года – на 8%. Убийств стало меньше на 55%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 56%, грабежей – на 89%, разбоев – на 84%, квартирных краж – на 95%, краж транспортных средств – на 96%.

Баранов также сообщал, что в 2025 году полиция изъяла 167 единиц оружия и более 27 тыс. боеприпасов, перекрыла четыре канала поставки огнестрельного оружия в Москву и ликвидировала 23 подпольные мастерские по его производству и переделке. Профилактика дистанционного мошенничества позволила снизить число таких преступлений почти на 23%, а их раскрываемость выросла с 21% до 25%. К уголовной ответственности привлекли более 3 тыс. участников организованных групп и преступных сообществ, раскрыли свыше 10 тыс. наркопреступлений и изъяли более 3 тонн запрещенных веществ.

Таким образом, в Москве фиксируется устойчивое снижение как общего числа преступлений, так и наиболее опасных их видов.

В Подмосковье преступность снизилась на 12% с начала года.