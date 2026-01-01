Репетиция осени: Москву ждет самый холодный день с начала лета

Синоптик указал, что в среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут дожди. Температура воздуха составит +16...+19°C, что соответствует сентябрьским показателям.

"Репетиция осени растянется на трое суток. До конца рабочей недели в Москве будет ветрено, в четверг – преимущественно в светлое время суток – не обойдется без скоротечного дождя, под утро в столице +10…+13°C, по области +8…+13°C, после полудня ожидается самый холодный день текущего лета – на термометрах (будет. – «Профиль) всего +13…+16°C", – написал Тишковец в своем канале в мессенджере "Макс". Синоптик отметил, что это на 6–7°C ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям сентября.

В пятницу, 14 августа, погода в Московском регионе улучшится. Осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до +8…+11°C, в Подмосковье будет +5...+10°C. Днем воздух прогреется до +16…+19°C.

В выходные в Центральную Россию вернется лето, указал Тишковец. По прогнозу синоптиков, в субботу, 15 августа, ожидается до +18…+21°C. В воскресенье, 16 августа, на максимуме прогрева, столбики термометров поднимутся до +22…+25°C.

По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2°C теплее нормы, сообщил Тишковец.