Ромком "Вам письмо" переосмыслят

Подчеркивается, что это не ремейк: зрителям представят самостоятельную историю. Детали сюжета и актерский состав пока не раскрываются.

Постановщиком опять-таки стал Орли, он пишет сценарий на основе текста Деборы Каплан и Гарри Элфонта. К проекту возвращаются продюсеры оригинальной ленты Нил Мориц и Таня Ландау.

Орли ранее режиссировал комедии "Взрослеть на полную" (Big Time Adolescence, 2019), "Я хочу вернуть тебя" (I Want You Back, 2022). Также выступал режиссером нескольких эпизодов комедийного сериала "Ничегошеньки" (Bupkis, 2023).

Оригинальный фильм 1998 года был снят Норой Эфрон по мотивам пьесы Миклоша Ласло "Парфюмерия" (1937). Он рассказывал о том, как владелец сети книжных супермаркетов Джо Фокс (Том Хэнкс) и хозяйка независимого книжного магазина Кэтлин Келли (Мег Райан) влюбляются, оставаясь анонимными собеседниками в интернете.

Картина собрала более $250 млн в мировом прокате, а Мег Райан получила номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле.

Эту историю экранизировали и раньше. Еще в 1940-м в фильме "Магазинчик за углом" (The Shop Around the Corner) это сделал Эрнст Любич, хотя он расставил фигуры на доске немного иначе: у него главные герои работали в одном магазине, а счастье свое искали по объявлениям в газете. В 1949 году на основе фильма Любича был снят мюзикл "Старым добрым летом" (In the Good Old Summertime), действие которого перенесли из Будапешта в Чикаго.