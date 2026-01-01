Росфинмониторинг предложил ужесточить надзор за средствами террористов и экстремистов

Соответствующий законопроект сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу на Едином портале нормативных правовых актов, пишет "Парламентская газета" в пятницу, 6 ноября 2026 года. Документ разработан в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок межправительственного органа FATF. Эта международная организация устанавливает стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Необходимость ужесточения мер связана с тем, что злоумышленники используют схемы обхода финансовых санкций, чтобы получить доступ к заблокированным активам: одни искажают написание фамилий, другие подделывают даты рождения. Если законопроект будет принят, он позволит выявлять действия, квалифицируемые как покушение на совершение преступления, и передавать соответствующие сведения в компетентные органы.

Документ вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Его действующая редакция обязывает финорганизации сообщать в Росфинмониторинг о первичных мерах по заморозке средств, но не о попытках клиентов распорядиться уже заблокированными активами. Сам современный механизм заморозки был закреплен в законе 20 лет назад.

Отдельное внимание разработчики уделили проблеме частичного совпадения данных. Новый законопроект дополнит федеральный закон четким алгоритмом действий финансовых организаций при выявлении подобных совпадений. Как подчеркнули в ведомстве, это позволит банкам избежать нарушения режима целевых финансовых санкций. Конкретные критерии частичного совпадения будут установлены отдельным нормативным правовым актом Росфинмониторинга.

По мнению авторов инициативы, ситуация требует скорейшего решения. По состоянию на 1 февраля 2026 года в перечне организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму, зафиксировано более 800 фигурантов, чьи установочные данные указаны в нескольких вариантах. При этом банки, выявляя подобные случаи, до сих пор не имели возможности оперативно ограничить проведение операций, например приостановить их или отказать в совершении.

Что происходит с деньгами человека, признанного террористом или экстремистом

"Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" ведет Росфинмониторинг. После публикации в этом списке имени человека банки, клиентами которых он является, в течение одного рабочего дня приостанавливают все операции по счетам и вкладам.

Активы блокируют не позднее 24 часов с момента внесения в перечень, причем банк не имеет права предупредить клиента заранее. Заморозка касается не только денег на счетах и картах, но и сделок с квартирами, машинами, долями в бизнесе, даже если имущество записано на нескольких собственников.

Разрешено снимать 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи – базовые расходы – и еще по 10 тыс. на медицинские услуги. Разрешено получать зарплату, пенсию, пособия, стипендию, а также платить налоги и штрафы.

Просто так тратить эти деньги нельзя – нужно письменно согласовывать с Росфинмониторингом, с каких счетов, куда и на что они переводятся. Заявление рассматривают до 10 рабочих дней, служба имеет право отказать.

Тем, кто объявлен в розыск, пользоваться деньгами со своих счетов запрещено в любом количестве. Также с 15 декабря 2025 года действие механизма распространено на подозреваемых в диверсионной деятельности.

Средства можно получить обратно, если выйти из перечня при прекращении уголовного дела или оправдательном приговоре, а также после погашения или снятия судимости и соответствующего решения Росфинмониторинга.