Роскачество ответило на претензии Роспотребнадзора к проверке бургеров

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В чем суть претензий Роспотребнадзора

Ранее Роспотребнадзор через заявил, что специалисты проанализировали исследование Роскачества, но "из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов принять меры в рамках действующего законодательства не представляется возможным".

Ведомство привело конкретные примеры: проба чизбургера Torro Grill была отобрана 28 апреля 2026 года, исследования проведены 6 мая, а информация в Роспотребнадзор направлена лишь 16 июля – спустя 2,5 месяца.

Кроме того, при закупке и оформлении образцов не соблюдены положения ряда ГОСТов – вместо актов закупки оформлены акты отбора образцов, подписанные в одностороннем порядке без присутствия проверяемого лица, его представителя или видеозаписи. Также отсутствуют акты приема-передачи образцов для испытаний и направления на проведение исследований с указанием перечня показателей.

Что ответили в Роскачестве

В Роскачестве настаивают, что исследование проводилось в соответствии с утвержденным правительством регламентом и действующим законодательством. Образцы бургеров приобретались анонимно через интернет-магазины и службы доставки – специалисты выступали в роли обычных покупателей. Такой порядок, по мнению организации, соответствует национальным стандартам независимых потребительских исследований, а присутствие представителей производителей при закупке нарушило бы принцип внезапности. "Торжественное приглашение официального представителя ресторана к кассе для совместного подписания акта покупки бургера полностью нивелировало бы смысл независимого аудита", – пояснили в Роскачестве.

Там также указали, что Роспотребнадзор подтвердил надлежащее состояние образцов при их доставке в аккредитованную лабораторию: бургеры были упакованы и опломбированы, срок доставки не превышал трех часов. По результатам исследований в семи образцах выявили несоответствие обязательным требованиям технического регламента по показателям КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) и бактерий группы кишечных палочек – эти результаты в Роскачестве называют объективными.

Главный контраргумент: территориальные управления самого Роспотребнадзора уже объявили семи юридическим лицам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. По мнению Роскачества, это прямо противоречит заявлению ведомства об отсутствии правовых оснований для привлечения производителей к ответственности.

Что показала проверка бургеров

Ранее Роскачество проверило бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания по 488 показателям. Нарушения микробиологических требований выявлены в продукции семи сетей – BB & BURGERS, The Бык, Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostаевский". В пяти из них – BB & BURGERS, The Бык, Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill – обнаружили бактерии группы кишечных палочек.

После публикации результатов The Бык, Torro Grill и Burger Heroes заявили о несогласии с ними, однако несколько ресторанных сетей и производителей также сообщили Роскачеству о проведении внутренних проверок и изменении производственных процедур.

Публичный спор двух ведомств оставляет открытым вопрос о том, могут ли результаты независимых потребительских исследований служить основанием для административных мер. Роскачество настаивает на законности своей методологии, Роспотребнадзор – на несоблюдении процедур. Пока сети получили лишь предостережения, а не штрафы или приостановку деятельности.